Intendencia de Canelones retiró chapas a conductores de aplicaciones en el Aeropuerto de Carrasco

La Intendencia de Canelones realizó en los últimos días operativos para fiscalizar la presencia de vehículos de aplicaciones, no habilitados, en la zona del Aeropuerto de Carrasco. Este lunes los inspectores de tránsito de la comuna canaria retiraron 16 matrículas, mientras que este martes volvieron a hacerlo con otras ocho, informó a El Observador el director general de Tránsito y Transporte, Marcelo Metediera.

La operativa trascendió a raíz de un video que se viralizó y que fue grabado por un conductor de Uber, según publicó Subrayado. El chofer, que había dejado un viaje en el Aeropuerto de Carrasco, alertó a sus compañeros sobre la presencia de inspectores de tránsito bajando la rampa del aeropuerto. El hombre grabó con su celular el momento en el que los inspectores canarios retiraron la chapa de su vehículo, pese a que él no estaba con un pasajero a bordo.

Sobre este caso en particular, Metediera anunció que firmó un expediente para que le devuelvan la chapa al conductor, que hizo un reclamo sobre la multa. El hombre aportó los datos suficientes para comprobar que no estaba con un pasajero al momento de la detención. "Tenemos elementos suficientes para dejar sin efecto esa sanción en particular. El inspector procedió como correspondía. Somos nosotros los que decidimos, como institución, si se da de baja o no la multa", afirmó el jerarca de la Intendencia de Canelones.

El Aeropuerto de Carrasco ha sido un lugar de disputa entre los choferes de aplicaciones y la comuna canaria. Además, en las últimas semanas se instaló en el segundo piso del aeropuerto un cartel publicitario de Uber que señala ese espacio como un lugar de bajada y subida de pasajeros. "Nos enteramos que estaban incentivando el ingreso de la aplicación al aeropuerto de manera no autorizada y por eso fue que hicimos un poco más de foco en la fiscalización", detalló Metediera.

Aparentemente, la empresa comunicó a sus trabajadores que en ese lugar –donde está ubicado el cartel– podían levantar pasajeros. Pese a que en Montevideo el servicio de transporte de pasajeros por medio de aplicaciones está regulado, este no es el caso de Canelones, que aún negocia para llegar a un acuerdo con las autoridades.

Hasta el momento, los conductores de Uber tienen permitido dejar pasajes en el Aeropuerto de Carrasco pero no levantar viajes desde el lugar. Para recuperar las matrículas los conductores deben abonar en la Intendencia de Canelones 35 unidades reajustables, es decir, unos $ 37.900. El valor asciende al doble si el conductor reincide.

Formas distintas de trabajo

"Las formas del taxi en Canelones no son las mismas que en Montevideo", señaló Metediera, y explicó que entre esas diferencias se encuentra el precio de las tarifas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es quien define las tarifas para Canelones, aunque la comuna tiene la potestad de modificarlas. Históricamente, las tarifas de Canelones, Colonia y Maldonado son más caras que en Montevideo y el resto del país.

"Porque la lógica de trabajo es: te levanto en un lugar, te llevo a tu destino y vuelvo", no necesariamente con un pasaje a la vuelta, sostuvo Metediera. Por el contrario, en Montevideo es común que los taxis circulen de forma permanente con pasajeros.

Asimismo, en el interior se trabaja "desde paradas" que tienen una cantidad limitada de cupos, en función de la cantidad de habitantes. "Si yo abro para que vengan los miles de autos registrados en las aplicaciones, mato el trabajo", afirmó el jerarca de la comuna canaria.

"Estamos dispuestos a conversar, pero en igualdad de condiciones. No vamos a abrir la cancha totalmente", apuntó y agregó que en el último tiempo han estado en negociaciones pero que "la pelota" está del lado de las aplicaciones.