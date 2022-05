Intendencia de Colonia dice que el Suppici está en perfectas condiciones para recibir a Peñarol

A pesar de que la Mesa Ejecutiva fijó el domingo al Estadio Artigas de Paysandú como sede del partido que el viernes jugarán Plaza Colonia, locatario, contra Peñarol, en el arranque de la 12ª fecha del Torneo Apertura, un mail recibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) puede revertir este mismo lunes esa situación.

El consejo ejecutivo de la AUF envió a autoridades de Colonia, incluidos diputados y la Intendencia, un informe jurídico elaborado por el secretario letrado de la AUF y por otro abogado en el que se afirmó que fue antirreglamentaria la fijación del Estadio Artigas por parte de la Mesa.

En horas de la tarde de este lunes llegó la respuesta de parte de Diego Berretta, director de Deportes de Colonia, y Referí tuvo acceso a la misma.

"Nos enteramos de la decisión del club Plaza Colonia de no jugar en el Estadio Prof. Alberto Suppici y dicha situación sería por no contar con las condiciones de seguridad acordes, pocos servicios higiénicos e iluminación insuficiente. Queremos aclarar que en el día de ayer se disputó el encuentro por el torneo de primera división del futbol femenino entre Peñarol y Nacional, donde la concurrencia de público fue muy importante y donde no hubo inconvenientes a destacar, a su vez se disputaron dos partidos de inferiores entre Plaza Colonia y

Centro Atlético Fénix. Aproximadamente dos semanas atrás en el estadio se llevó adelante el partido oficial por el torneo de primera división entre Plaza Colonia y Danubio en el horario de la noche , el cual también se disputó sin inconvenientes. Por lo anteriormente expuesto podríamos seguir argumentando, pero aclaramos que Policía de Colonia realizó hace no más de cuatro días una inspección del estadio previo al partido clásico, y por eso el informe sobre seguridad no es excusa. Dejamos en conocimiento que ningún integrante del Club Plaza Colonia se comunicó con la Dirección de Deportes para comunicar su decisión", expresó la nota firmada por Berretta.

Carlos Manta, en Último al Arco que se emite por Sport 890, dijo la iluminación del Suppici no es buena, tal como se vio en el partido entre Plaza y Danubio, que en ese encuentro llegaron 200 hinchas de Danubio y se tuvieron que colocar tres baños químicos y que de Peñarol pueden ir 5.000 parciales.

Pero por encima de las mejores condiciones, Manta dio otros dos argumentos para llevar a Peñarol a la heroica. En primer lugar, que la Intendencia de Paysandú le ofreció apoyo para organizar el partido, algo que su par de Colonia no hace, salvo darle el Suppici sin costo. Y en segundo término, que en el Estadio Artigas puede recaudar US$ 100 mil cuando en el Suppici le puede quedar, a lo sumo, US$ 30 mil.

"Desde la pandemia no hemos tenido una recaudación con superavit, este es un tema económico", resaltó Manta.

Para Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, las razones de Plaza Colonia para llevar a Peñarol a Paysandú son deportivas y buscan sacar "ventaja".

"No es que tenemos que hacer 200 kilómetros más, son 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta, pero además alquilar una noche más de hotel y alquilar una cancha que no es la nuestra para hacer un regenerativo, cuando a los cuatro días nos jugamos la vida en la Copa", afirmó a Quiero Fútbol de Sport 890.

La Mesa Ejecutiva se reúne este lunes a la hora 18.30 para adoptar una decisión que fruto de esa comunicación de la Intendencia de Colonia seguramente termine con el pratido disputándose en el Suppici.