Intendencia de Maldonado no cobró aún la multa a Daniel Peña y asegura que lo hará el año que viene

A mitad del año pasado, la Intendencia de Maldonado había resuelto multar al diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, por haber construido una casa en Punta Ballena sin permiso definitivo y excediendo los máximos de altura permitidos. La directora de Urbanismo, Soledad Laguarda, confirmó en agosto del 2021, y reiteró en varias oportunidades, que la multa sería ejecutada en la siguiente contribución inmobiliaria. Pero eso no ocurrió.

Según explicó el director de Comunicación de la intendencia, Martín Pintos, finalmente lo harán en la contribución del año que viene. El jerarca señaló que la resolución respecto a la casa del diputado indicaba que el expediente primero pasaría por Dirección de Catastro y que recién se ejecutaría la multa al ingresar a la división de Tributos. Aunque el gravamen en el que se constata la infracción fue firmado en junio del 2021, Pintos alegó que luego de eso los vecinos hicieron más reclamos porque se construyó un relleno que hace que las aguas pluviales de una cañada que pasaban por allí se desvíen inundando sus casas y provocando erosión. Por esa razón, argumentó, fue que se demoró el cobro de la multa.

Pintos explicó que cuando se ingresan más reclamos, eso se une al expediente original y hasta que no se procesen todos los puntos del mismo caso, no llega al sector de Tributos (y por tanto no se cobra la multa). "Si se agregan reclamos el expediente no avanza", resumió. Al haberse cerrado el período de cobro de la contribución inmobiliaria, quedó postergado para el año que viene.

Otra fuente de la comuna admitió a El Observador que en realidad se "demoraron" en cargarle la multa, y como Peña ya pagó la contribución de este año, no pueden cobrárselo hasta la próxima ocasión. De todas formas, en caso de que el diputado necesite hacer algún trámite ante la intendencia tendrá que pagar la multa.

Las irregularidades de la casa y su explicación

Pese que la Intendencia de Maldonado intimó a suspender las obras a mediados del 2021, Peña continuó construyendo su casa en Punta Ballena. En ese lapso en el que los trabajos debían estar paralizados se hicieron barandas, muros y puertas, aunque el legislador lo negó públicamente.

Peña también había sido exhortado por la intendencia a corregir una canaleta que construyó fuera de la normativa y que perjudicaba a algunos vecinos, pero la corrección de esa obra resultó perjudicial para otras viviendas de la zona.

Los vecinos lo denunciaron ante la intendencia y ante la Junta Departamental en 2020 por la obra de la casa de 345 metros cuadrados realizada sin permiso definitivo, y excediendo los máximos de altura permitidos.

Pese a que la Intendencia de Maldonado lo intimó a suspender la obra el 22 de diciembre de ese año y luego, en febrero, le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas, el legislador continuó adelante. Recién meses después, ante una nueva intimación de la Dirección de Control Edilicio de Maldonado, que establecía que debería "paralizar las obras de forma inmediata" y que de no dar cumplimiento se tomarían acciones judiciales, Peña accedió a parar la obra. Sin embargo, la casa fue construida por un método de hormigón prefabricado que es muy rápido y hoy está prácticamente terminada.

En esa instancia también fue intimado nuevamente por la intendencia a corregir la canaleta que perjudicaba a sus vecinos. Luego de esa intimación realizada el 7 de julio Peña revistió todos los vidrios con papel para que no se viera que seguía construyendo en la parte interna, aseguró uno de sus vecinos, Fernando Grasso, a El Observador en diciembre pasado. Luego hubo obreros que arreglaron la canaleta a partir de la intimación de la intendencia pero, según la comuna, tras la corrección el desagüe pluvial ahora se perjudica a otros vecinos de la zona.

Grasso sostuvo que tras esa obra, dos obreros trabajaron durante una semana en la planta baja y el primer piso de la casa.

El diputado Peña sostuvo –también en diciembre– que hay solo dos vecinos –Grasso y Danno– que "protestan". "Los otros nueve firmaron aceptando la obra. Los vecinos están totalmente a favor. Los que protestan no tienen ninguna razón para hacerlo (...) Estamos ante un tema mediático porque soy diputado. Te diría que pasees por la zona y te darías cuenta que la casa que tiene menos irregularidades es la mía", manifestó.

"Todo esto es viejo. No seguí con las obras. Lo que hay, porque estoy viviendo ahí, no son obras. Son cosas de mantenimiento afuera, pero la obra está parada. Sigo pidiendo a la intendencia que deje continuar las obras", justificó el legislador. En cuanto a los materiales que aparecen junto a su casa en algunas imágenes a las que accedió El Observador, argumentó que se encuentran allí desde que se detuvo la obra el 7 de julio. Lo mismo sucedió, según expuso, con las construcciones que la comuna alega que son nuevas (barandas, muros y puertas). Insistió en que no hizo nada "fuera de la ley" si no que se cometió un "error técnico".