Intendenta Cosse y municipio blanco chocan por programa en barrios de la periferia

La intendenta Carolina Cosse y el Municipio F —uno de los tres que gobierna el Partido Nacional en Montevideo— se sacaron chispas por la implementación del Fondo de Emergencia Habitacional de la comuna, una de las apuestas del Plan ABC que la ingeniera impulsa como buque insignia de la administración departamental.

La jerarca había afirmado a mediados de mes que "hay municipios" que, a pesar de que "verdaderamente tienen necesidades", "solamente tienen el 10%" de los fondos asignados. "Le pedimos a los municipios que nos ayuden a relevar técnicamente qué familias verdaderamente lo necesitan", planteó en una rueda de prensa en el barrio Peñarol del municipio G, gestionado por la alcaldesa frenteamplista Leticia de Torres. "Este municipio, y destaqué el trabajo de la alcaldesa, ya lleva el 50% de sus fondos asignados. O sea que viene a un bien ritmo", sostuvo.

Consultada por la prensa respecto a qué municipios iban rezagados, la intendenta sentenció: "El F por ejemplo, que nos extraña, porque es un municipio que también tiene sus necesidades".

Las declaraciones no cayeron bien en el tercer nivel de gobierno de ese territorio, que abarca a parte de la periferia montevideana con barrios como Punta de Rieles, Villa García y Maroñas. Consultado el miércoles por Informe Capital de TV Ciudad, el alcalde blanco Juan Pedro López le reclamó a Cosse "que se informe correctamente". "Nosotros estamos muy bien ubicados", aseguró.

Lamentamos que la Intendenta @CosseCarolina haya dado información errónea sobre nuestro @MunicipioF .

Todo el concejo de gobierno,integrado también por el FA, respalda el esfuerzo y trabajo que se realiza. Por eso haremos una contestación por escrito. https://t.co/aRUBcNF2ms — Juan Pedro López (@JPlopez71) September 30, 2021

"El Municipio G tiene 300 personas para trabajar, y es un municipio mucho más chico. Nosotros tenemos un territorio mucho más grande con 151 funcionarios. Tenemos la mitad que el G", acusó López y opinó que la comparación de la intendenta no fue "adecuada". "Lo que me duele es el esfuerzo de la gente del municipio, porque hicimos maravillas para cumplir el doble horario", espetó. En plena nota, el alcalde tomó una planilla y lanzó: "Hoy me atrevo a decirte que somos el número dos de los ocho municipios, pero ella dijo que era el G. Cada uno que haga su lectura".

La administración municipal aprobó por unanimidad una contestación a la jefa comunal, con la firma incluida de los concejales frenteamplistas. En la misiva a la que accedió El Observador —remitida el jueves a la Junta de Alcaldes que preside el comunista Federico Graña—, el tercer nivel de gobierno lamentó la información brindada por Cosse y expuso que "reconoce la tarea y el esfuerzo que realizan los funcionarios y funcionarias en el marco de la tarea".

Camilo dos Santos

Carolina Cosse y jerarcas de la IMM en una recorrida por el barrio Villa Isabel, del Municipio F

El fondo en cuestión fue una de las promesas de campaña de la hoy intendenta, y consiste en un monto de US$ 3 millones distribuidos a los municipios para que a través de sus centros comunales aporten materiales para familias vulnerables y con hogares precarios. A los territorios de las periferias capitalinas les correspondieron los porcentajes más abultados de recursos, entre ellos el F.

El municipio recopiló en su mensaje al ejecutivo departamental que al día de hoy cuenta con un servicio de Centro Comunal Zonal (CCZ) como única mesa de entrada para trámites y consultas, en una extensión de 8.560 hectáreas y con una población de alrededor de 170 mil habitantes. El tercer nivel de gobierno detalló lo "heterogéneo de su entramado socio-urbano", con 79 asentamientos irregulares, barrios cooperativos, realojos, dos barrios residenciales, el único hipódromo en Montevideo, una zona franca, tres estadios de fútbol, tres grandes cuencas y el vertedero Felipe Cardoso.

Alcalde y concejales indicaron que hay 67 funcionarios en el CCZ, lo que deja una relación de un empleado por cada 2.537 habitantes. El municipio detalló haber recibido 308 inscripciones al Fondo de Emergencia Habitacional —que confiere un máximo de 16 mil unidades indexadas (US$ 1.800) por cada hogar—, a lo que se incorporaron pedidos derivados por otros CCZ.

En su réplica a la Intendencia de Montevideo (IMM), el Municipio F detalló paso a paso el trabajo para desarrollar el programa, que según el alcalde y los concejales se fijó como "prioritario". El tercer nivel de gobierno planteó que atendió a un promedio de 91 personas por día, y alegó que en su área social dispone de tres licenciadas en Trabajo Social, una sola de ellas con extensión a seis horas. También cuentan con dos arquitectos asesores, aunque a uno aún no se le concedió una extensión horaria.

El batacazo

El de esta semana no fue el único cruce entre la intendenta y el municipio nacionalista. Fue a los pocos días de haberse impuesto en las urnas que Cosse sostuvo que "en el Municipio F ganó el Frente Amplio". El triunfo de los blancos en el tercer nivel de gobierno significó sumar un tercer municipio a su haber, y hacerse de una administración que desde su creación había sido gestionado por la coalición de izquierdas.

Cuando López se impuso en el territorio, atribuyó la victoria a que ese era parte del "Montevideo Olvidado", un lema de campaña de la candidata multicolor Laura Raffo para criticar las gestiones de izquierda de la IMM. Cosse le respondió entonces que ese era "un razonamiento falaz", y explicó: "Lo que sucede es que todos los que votaron al Frente Amplio no encartaron la papeleta del municipio".

López es oriundo de Punta de Rieles, dueño del salón de fiestas Los Portones y con pasado de concejal vecinal. El alcalde herrerista recibió el respaldo semanas atrás del presidente Luis Lacalle Pou, cuando en un acto en la Plaza Independencia, el mandatario lo rodeó con el brazo y dijo: "¡Viene bien!".