Interna caliente: Ache acusó a Pasquet por dichos "clasistas y machistas" y él le respondió que hace "victimismo"

La sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado sobre la situación del exministró de Ambiente Adrián Peña y su estatus académico incluyó críticas acerca de cómo estas situaciones influyen en la baja intención de voto que tiene el partido y reproches entre Carolina Ache, Ope Pasquet y Felipe Schipani, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes del CEN.

Ache dijo que había ocurrido un trato desigual respecto a otros casos –como el suyo– y que iba a referirse a situaciones que no había querido contestar a través de la prensa pero que entendía que el CEN era un buen ámbito para plantearlas. Criticó a Schipani por no contestarle un mail en el que le había solicitado que se retracte y dijo que le parecía que era una falta de respeto y estaba muy mal que un compañero de partido acusara a otro de “contratar a alguien” para perjudicarlo.

La solicitud de retractación se la había enviado luego de que Schipani la cuestionara por contratar a Jorge Díaz y que el abogado reconociera que meses atrás había pedido información a la Universidad Católica respecto a la formación de Peña.

“Yo no contrato a nadie para que ande indagando a ver qué le puedo encontrar a mis compañeros del partido para perjudicarlos. Yo no hago política así”, dijo Schipani en Polémica en el Bar.

Tras los comentarios sobre Schipani, Ache le reprochó a Pasquet por haberla nombrado con todos sus apellidos e incluso el de su esposo en una entrevista con Doble Click.

En esa entrevista, Pasquet había sido consultado por un tuit de Ache luego que Búsqueda informara sobre el inexistente título de Peña: “Duros con los de abajo, tibios con el de arriba”, escribió la exvicecanciller en referencia a la reacción de los dirigentes de Ciudadanos sobre la situación.

“Creo que lo que está diciendo no se ajusta a la realidad. ¿Quiénes son los de abajo? ¿La doctora Carolina Ache Batlle de Romay, subsecretaria de Relaciones Exteriores, se considera a sí misma de abajo? ¿Abajo de qué? No tiene nada que ver con el abajo, me parece que eso está fuera de lugar. No es una situación de inferioridad, ni una persona avasallada por poderes de quién sabe dónde. Es una persona que desempeñando un cargo, en una situación políticamente importante, en el ejercicio de sus funciones, dijo en el Senado algo que no era cierto y eso trajo consecuencias, pero no es un tema de abajo y arriba”, expresó Pasquet en esa entrevista.

Según Ache, esos comentarios fueron “clasistas y machistas”, tal como le dijo a Pasquet en el CEN.

Una vez que terminó de hablar, tanto Pasquet como Schipani le contestaron.

El actual presidente de la Cámara de Diputados le señaló que llevaba un “apellido ilustre” –en referencia a Batlle– por lo que no era de “abajo” y no aceptaba ese “victimismo”.

Schipani, en tanto, le dijo que no se tenía que retractar de nada y que ratificaba todo lo que había dicho ante el CEN.