Inversión anual en rentas de tierras para uso en el agro trepó a US$ 146 millones

Durante el último ejercicio anual concluido, el de 2022, se realizaron 2.739 contratos de arrendamientos de tierras para uso agropecuario, con un aumento del 8% respecto al año anterior.

La superficie arrendada superó las 948.616 hectáreas, casi 40.000 hectáreas más de lo acordado en el año 2021 y con un promedio de 346 hectáreas por contrato.

El monto total involucrado en los acuerdos alcanzó los US$ 146.550.000, lo que establece un promedio de US$ 154 por hectárea al año (con una corrección al alza del 15% con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en el año 2021).

Los contratos establecidos fueron mayores durante el segundo semestre: 1.502, involucrando 535.579 hectáreas y un monto de US$ 81.798.000.

Esos datos sobresalen en un nuevo estudio de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), titulado “Serie precio de la tierra – Arrendamientos 2022”, presentado el 12 de octubre de este año.

MGAP

Campos ganaderos.

Por destino

Se evidenció un aumento del precio de las rentas para todos los rubros agropecuarios, a excepción de la renta destinada al cultivo de arroz (US$ 140 por hectárea al año), que disminuyó su precio un 4% en comparación con el de 2021.

Los precios medios de las rentas para ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano fueron de US$ 86, US$ 178 y US$ 390 por hectárea al año, respectivamente.

Estos tres rubros, claramente los de más impacto en el análisis, acumularon casi 861 mil hectáreas por un monto de US$ 131 millones, representando el 89% del monto total transado en el periodo.

En comparación con el año 2021, aumentó el área arrendada para los destinos multipropósito agrícola-lechero, lechero-ganadero y agrícola-ganadero, mientras que la lechería fue el único destino específico que aumentó la superficie arrendada.

MGAP

Serie de la Tierra

Por su relevancia, los campos para ganadería involucraron el 52% de la superficie para el año –manteniéndose en el entorno del medio millón de hectáreas si consideramos los últimos dos ejercicios– con un valor medio de US$ 86 por hectárea, apreciándose 20% al precio promedio alcanzado en 2021.

Para facilitar la visualización de la superficie arrendada, se confeccionó un “mapa de calor” asociado a los centroides de los padrones arrendados en el año. Destacando dos zonas, al este de Paysandú con predominio de contratos ganaderos y el centro-este de Soriano donde se destacaron los contratos agrícolas y agrícolas-ganaderos.

MGAP

Mapa de calor asociado a los centroides de los padrones arrendados en el año.

Por departamento

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Paysandú, Soriano y Artigas, sumando un área de 282 mil hectáreas (30% del arrendamiento del año), constituyendo el 38% del monto total. En el otro extremo, en Maldonado fue donde menos superficie se arrendó, 2.964 hectáreas.

MGAP

Serie de la Tierra

Soriano, Colonia y San José fueron los departamentos con los registros de mayor precio medio de renta (US$ 344, US$ 314 y US$ 211 por hectárea, en ese orden). En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores correspondieron al departamento de Artigas con un promedio de US$ 80 por hectárea al año.

MGAP

Serie de la Tierra

Por precio unitario

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación, sin perjuicio de ello el mayor número de operaciones y de superficie arrendada se observó en el tramo entre US$ 50 y US$ 100 por hectárea al año (asociado al destino ganadero) que acumuló casi 350 mil hectáreas, lo que equivale al 37% del total arrendado en el 2022.

En el extremo superior de la escala con operaciones por más de US$ 300 por hectárea, se incrementó un 55% el número de contratos y un 15% la superficie operada pasando de 102.429 hectáreas a 116.761 hectáreas en el pasado año, con un incremento en los valores medios que pasó de US$ 386 por hectárea al año para el 2021, a los actuales US$ 444 por hectárea al año.

MGAP

Campos agrícolas - ganaderos.

Por plazo

El mayor número de operaciones se vinculó con los contratos a dos años, que concentraron algo más de 207 mil hectáreas. Por tercer año consecutivo el área transada a mediano plazo (entre cuatro y cinco años) reunió la mayor superficie, que representó el 26% de la superficie del ejercicio 2022, algo más de 248 mil hectáreas. Estos últimos fueron los que obtuvieron el precio medio más bajo, US$ 124 por hectárea al año, con una marcada participación de la renta ganadera seguida de las rentas agrícolas-ganaderas, representando el 57% y 28% respectivamente del área arrendada para dicho plazo.

Período enero 2020 – diciembre 2022

La serie “Precio de la Tierra”, elaborada con la metodología actual, tiene 23 años ininterrumpidos de difusión (desde enero de 2000 a diciembre de 2022), habiéndose registrado durante dicho lapso 50.139 contratos de arrendamiento, sobre 17,8 millones de hectáreas y por un monto total algo superior a los US$ 1.952 millones.

El valor medio anual de las rentas en dicho período alcanzó a US$ 110 por hectárea al año, oscilando entre un mínimo US$ 24 (en 2002) y un máximo de US$ 174 (en 2014).

MGAP

Serie de la Tierra

La información de base, se explicó, es proporcionada por la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el marco del acuerdo interinstitucional vigente con DIEA y comprende el registro de todas las operaciones concretadas de 10 o más hectáreas durante el año analizado.