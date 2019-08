Inversión, PIB y empleo: la lluvia de números con que el gobierno defendió UPM 2

Una cortina musical instrumental dio paso a una serie de imágenes aéreas del interior del país. De inmediato, la voz de una mujer empezó a describir la inversión que decidió hacer la empresa finlandesa UPM en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno y muy cerca de Paso de los Toros.

Así, durante nueve minutos y mediante una sucesión de datos y estadísticas positivas para reflejar los beneficios de este proyecto que dejará US$ 4 mil millones entre inversiones directas y asociadas, el gobierno defendió este viernes en una cadena nacional de radio y televisión la instalación de una segunda planta de celulosa de la compañía nórdica en Uruguay.

"Uruguay avanza. El mundo cambia, se transforma y nuestro país debe hacerlo con él. Tenemos que avanzar a la velocidad del futuro, aprovechando a cada paso las oportunidades que nos hemos ganado por nuestra vocación de transparencia y nuestra solidez institucional", afirmó el gobierno al inicio del mensaje.

Pese a lo que estaba estipulado, no hubo un vocero del Poder Ejecutivo defendiendo la inversión sino una pieza audiovisual. En un principio, cuando la cadena se acordó en un Consejo de Ministros, quien iba a transmitir el mensaje sobre UPM iba a ser el presidente Tabaré Vázquez. Sin embargo, en medio de esa semana la esposa del mandatario, María Auxiliadora Delgado, falleció, por lo que la cadena prevista para el jueves 1° de agosto se postergó hasta este viernes.

En la cadena el gobierno repasó los datos que ya se conocían sobre la inversión de UPM. Entre ellos, el Poder Ejecutivo destacó el crecimiento "permanente" del Producto Interno Bruto en 2%, una recaudación tributaria que oscilará entre US$ 120 y US$ 170 millones anuales durante la fase operativa, así como más de 8.000 empleos "durante todo el proyecto, con remuneraciones adicionales por más de US$ 200 millones".

Pablo Pirrocco

"Los números no son fríos por una razón simple. Ellos repercuten en la vida de cada una de nosotras y de nosotros, y en el desarrollo del país. Por eso, tenemos que conocer los aportes que hará la empresa con ese objetivo", afirmó el Ejecutivo en el mensaje, para dar paso a una serie de cifras sobre la recaudación tributaria, la inversión en la planta y en el puerto, las instalaciones en Paso de los Toros, obras de saneamiento, plantaciones forestales, maquinaria, así como otras "inversiones conexas para los primeros 30 años de producción".

Respecto a los compromisos que asumió Uruguay, el mensaje refiere a la obra del Ferrocarril Central, las obras en el puerto de Montevideo y la construcción de un viaducto en la rambla portuaria, además de otras obras viales. UPM, según el mensaje del gobierno, recibió los beneficios que corresponden por la ley de Promoción de Inversiones y la ley de Zonas Francas. Por otra parte, según detalla el mensaje, no recibió ninguna exoneración total ni parcial del impuesto al Patrimonio.

Pablo Pirrocco

El aspecto ambiental también fue incluido en el mensaje y ocupó varios minutos de los casi nueve que duró la cadena. Sobre este aspecto, en el mensaje el gobierno aseguró que hay un "compromiso con la protección del medio ambiente".

"En síntesis: una de las inversiones productivas más grandes de la historia", dijo la voz al final de la cadena, al tiempo que destacó que a UPM se le exigieron las más "severas" condiciones para el "cuidado del medio ambiente".

El pasado 23 de julio la empresa finlandesa confirmó la inversión en Uruguay y la planta comenzará a funcionar en 2022. El presidente y CEO de UPM, Jussi Pessonen, expresó que Uruguay demostró "una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para traer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial".