Empresarios y PIT-CNT dicen que no existe acuerdo por conflictos con UPM

La conflictividad laboral era una de las preocupaciones centrales de UPM antes de confirmar su decisión de invertir en una segunda planta de celulosa en Uruguay. El 15 de julio, el camino quedó despejado cuando el gobierno firmó junto con la empresa un acuerdo complementario y emitió una resolución que fijaba los mecanismos de prevención de conflictos.

Sin embargo, tanto empresarios como trabajadores resaltaron en los últimos días que no existe acuerdo entre las partes en cuanto a la conflictividad, y que esa resolución no los incluye.

Este lunes, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que afirma que "no corresponde" regular los mecanismos de prevención de conflictos mediante "una resolución del Poder Ejecutivo".

"Los eventuales mecanismos de prevención de conflictos en general y también para el caso de UPM tienen naturaleza convencional y son parte sustancial de la negociación colectiva", dice la central sindical. En el texto, el PIT-CNT subraya que la "negociación colectiva" es "tradición" en Uruguay y que "de haber acuerdo", el convenio laboral se constituye cuando hay trabajadores "en el lugar de trabajo".

En el mismo sentido se había expresado días atrás el exprecandidato del Frente Amplio Óscar Andrade, quien había remarcado que "no existió ningún protocolo" porque "no hay trabajadores que lo aprueben".

Entrevistado por el semanario Brecha, el referente del Sunca dijo que en un principio "hubo un acuerdo de crear protocolos" pero que no llegó a buen puerto porque "los borradores de redacción eran inllevables". En ese sentido, opinó que el gobierno cometió "un error" al intentar laudar el tema mediante una resolución.

"Se sustituye el no acuerdo tripartito, o bipartito, por un decreto. Y eso es un error. ¿Pero nos estamos ultrajando por esa resolución? No, porque no le vamos a dar pelota", dijo Andrade.

Asimismo, el PIT-CNT cuestiona que la resolución de por buena una norma del gobierno de Jorge Pacheco Areco, al referirse al "preaviso obligatorio de siete días para la huelga y el lock-out patronal", previsto por el artículo 3, literal f de la ley 13.720. "Dejamos constancia de que no reconocemos lo establecido en esa ley del gobierno del Sr. Jorge Pacheco Areco", dice el comunicado de la central sindical.

Los trabajadores también son críticos respecto a los "mecanismos de arbitraje", contemplados en la resolución del gobierno para UPM. "Preferimos nuestra participación directa a través de la negociación colectiva a la hora de resolver los diferendos laborales que se puedan presentar", expresa el comunicado.

Los empresarios también advierten que la resolución no los incluye. Ignacio Otegui, expresidente de la Cámara de la Construcción y futuro articulador entre las partes involucradas en el proceso de construcción de UPM, dijo a El País que "aún no hay un acuerdo laboral" porque "no se firmó nada entre las cámaras, los sindicatos, la empresa y el gobierno".

Otegui dijo que "llegará el momento en que se firmen los acuerdos que faltan" pero que los empresarios no ven bien el otorgamiento de "condiciones especiales" a UPM. "Es razonable que no haya un acuerdo sobre condiciones especiales; si las hubiera, ¿qué pasaba con el resto de las empresas del país? Nos prenden fuego a todos los que participemos de un proceso así", señaló.

De todos modos, tanto el PIT-CNT como las cámaras empresariales reiteraron su apoyo a la inversión de UPM. La central sindical afirmó que sus planteos "no van en desmedro de considerar que la inversión de UPM es una buena noticia para el empleo de los uruguayos y para la descentralización territorial de las actividades". Otegui, en tanto, dijo que el empresariado tiene "muchas" expectativas y que "el impacto de la obra es enorme".