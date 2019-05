Isabel Varela: “Los niños han ido perdiendo parámetros de lo que está bien y mal”

Varela es docente de tiempo completo del departamento de educación de la Universidad Católica y cursa un doctorado en educación en Sevilla. Durante 25 años fue maestra y hoy integra el grupo Eduy 21. Admite que los graves problemas en secundaria invisibilizaron los problemas que crecían año a año en primaria.

¿En sus 25 años de maestra qué cambios advirtió en el tipo de alumnos que recibía?

Yo trabajé con inicial y ahí los tenés muy fresquitos pero sí vi un proceso de involución en cuanto a la forma de relacionarse socialmente que traen los niños. Los niños han ido perdiendo parámetros de lo que está bien y lo que está mal, lo que le llamamos los límites. Cada vez les da más trabajo a los papás enfrentarse al tema de decirle que no al nene y cuando son chiquitos eso se nota mucho.

¿Cómo se produce ese proceso en el cual el niño deja de advertir la diferencia entre lo bueno y lo malo?

Porque necesita de un adulto que se lo muestre. Los niños vienen al mundo con una estructura cognitiva que la van a ir desarrollando pero necesitan el contraste con los otros como para ir, como dice (Fernando) Savater, “humanizándose”, haciéndose humanos. Nos hacemos humanos al lado de otro que me muestre lo esperado en la sociedad, lo que la sociedad ha construido, los parámetros con los que la sociedad se maneja.

El deterioro tiene una causa en los padres.

Sí, pero los padres tampoco tienen la culpa de todo. Yo creo que hemos ido perdiendo de vista como sociedades –porque no es solo Uruguay sino todo el mundo– eso de que el niño necesita de un otro al lado que le esté marcando el camino, porque eso no se desarrolla solo.

¿Cuánto incide la escuela en mejorar eso?

Tiene que incidir, porque el momento en el que el niño llega a la escuela es cuando se encuentra con el primer grupo social más allá de la familia.

Algunos docentes dicen que la escuela no es un jardín de infantes.

¿Pero cómo podés educar si no estás trabajando con la persona? Con la persona generando vínculos y relacionándose. Vos no podés ser educador de contenidos, vos sos educador de personas, eso a mí me genera problemas hasta éticos. ¿Cómo un docente puede decir “yo no puedo trabajar con esto porque yo me formé para esto otro”?

Producto de la profunda crisis que hay en Secundaria ¿piensa que han estado invisibilizados los problemas en Primaria?

Sí. Lo que pasa que en secundaria se hacen evidentes. En primaria todavía hay como un deber ser de tener que estar, está naturalizado que los niños tienen que estar en la escuela. Más allá de que sí hay un problema de diseño probablemente porque cambia mucho las reglas de juego entre Primaria y Secundaria. Pero que no pueda leer un párrafo y entenderlo e inferir a partir de un párrafo que es un problema de Secundaria, no, es un problema que empieza mucho antes.

Después de seis años de Primaria llegan con toda esta carga, ¿es fácilmente reversible?

Fácil no es pero a esta altura no tenemos otra vuelta. ¿Podemos seguir como estamos, perdiendo más del 40% de una generación de Secundaria? ¿Podemos tener chicos que salen sin el manejo mínimo del lenguaje escrito? ¿Podemos?

Podemos, de hecho estamos pudiendo, todo sigue funcionando.

Claro, a mí me asusta que no les preocupe.

Si esto perdura, ¿qué escenario describiría?

Vamos a tener generaciones donde muy pocos van a poder enfrentarse a los cambios del mundo laboral, a poder generar ideas nuevas en el país, generar tecnología o ciencia. Si el país no se piensa a futuro, de verdad que no sé.

Si tomamos a la escuela como un ente autónomo ¿qué cambiaría?

Prefiero escuela y liceo y ahí pensarlo como una continuidad, tratar de eliminar ese salto, la fractura, y después centrarnos en trabajar con el niño, con el adolescente y marcarnos una meta. ¿Qué queremos que logre cuando salga de acá? ¿Qué cosas va a tener que saber y saber hacer cuando salga de acá? Hay muchas cosas irrelevantes dentro de los contenidos.

¿Cuánta responsabilidad tienen los docentes en todo el fracaso?

Una vez que hacés una carrera docente, como cualquier carrera, sos un profesional y tenés que asumir que la formación inicial no te dio todo, como la carrera de medicina no le da todo a un médico. Ahora, ¿es fácil para el docente seguir formándose? Con las condiciones que tenemos no es fácil.

¿Hoy son una parte del problema?

Sí, pero también son una parte de la solución porque sin los docentes no hay solución ninguna.

Ya sabemos que son necesarios, hablemos de lo otro, de lo que hoy los docentes no son.

Ahí te digo que los docentes deberían seguir formándose todo el tiempo y de pronto no alcanza con una carrera de grado y deberíamos exigirles que tengan más formación. Yo no sé si con las condiciones que tenemos hoy podemos. También te digo que deberíamos exigirles a los sistemas de Primaria o Secundaria o educación básica. ¿Cómo sostenés al docente? ¿Qué apoyos les das? ¿Hoy en día los sistemas de supervisión de dirección apoyan al docente? Creo que no.

¿La política le ha hecho mal a la educación?

Todo empieza por una solución política porque además esto es muy a largo plazo. Por eso nos juntamos en Eduy21, porque vimos que de ningún lado salía.

Defíname en una frase o palabra o concepto la educación uruguaya hoy.

Estamos en problemas pero hay oportunidades y hay que tomarlas. Hay que ver cosas que se hacen bien y cómo es posible escalarlo y llevarlo… necesita cambios, sin dudas.

La historia de nuestro prócer es la historia de una derrota, pero nos cuesta aceptar la derrota, ¿cuesta aceptar que se va a morir sin ver los cambios?

Pienso que voy a dejar lo que puedo, volcar lo que puedo, mi acumulación que sirva para algo no desde el lugar de que tengo la verdad. Yo intento poner lo que se pueda y creo que es lo que estamos intentando.