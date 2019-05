Un “pacto histórico” para cambiar la repetición dividió la interna del Codicen

La transformación –no necesariamente la eliminación- de la repetición como está planteada actualmente en el sistema educativo es un tema que ha generado debate por décadas en el sistema educativo y que en estos días ha enfrentado a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El problema se generó luego de que la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la Administración organizara un seminario internacional sobre repetición este miércoles y jueves que se cerró con la firma de un documento para avanzar hacia el cambio de este criterio normativo, informó El País este jueves. Esto último generó polémica en la interna del Consejo Directivo Central (Codicen) y en particular, una fuerte molestia de los consejeros Robert Silva, electo por los docentes, y Elizabet Ivaldi, electa por los gremios docentes, porque no fueron consultados por la realización del seminario y no tenían conocimiento de este documento.

Para Silva, “no se actúa de forma articulada” en la cúpula educativa sino que “se improvisa sin conocimiento de las autoridades máximas de la educación”. El consejero aseguró a El Observador que está a favor de que se cambie el sistema de repetición pero se mostró contrario a la forma de actuar de las autoridades al respecto.

“No puede haber políticas improvisadas, en donde se plantea algo, luego se anuncia en la prensa con grandes titulares de que se va a cambiar la repetición, y no estamos enterados ni siquiera los que tenemos que tomar decisiones. Creo que eso le hace muchísimo mal a la propia evaluación que hay que cambiar. Es decir, si vos vas a cambiar la repetición y no tenés acciones estratégicas comprensivas de todos los actores involucrados, luego de un procedimiento planificado, articulado, en donde se definan los pasos que se van a llevar adelante para cumplir el objetivo especificado, te enfrentás a la resistencia de los colectivos”, dijo Silva.

“¿Qué idea damos actuando así en forma improvisada? Que esto va a ser la flexibilidad total, el libertinaje. No va a haber más repetición y por lo tanto, los alumnos van a pasar olímpicamente por los distintos niveles educativos, ¡y no es esa la idea! Está muy lejos de eso”, agregó.

Ivaldi, por su parte, manifestó sus discrepancias con la forma en la que procedió ANEP en cuanto a la organización del seminario y la elaboración de un “pacto histórico a puertas cerradas”, tal como lo informó El País.

"Nos enteramos cuando ya estaba totalmente planificado. Creo que no es la forma de funcionar como un organismo colegiado. No comparto que a partir de un seminario, sobre todo liderado por técnicos, y donde se plantea un espacio cerrado para sacar conclusiones y la elaboración de un documento en el cual después comprometa. No creo que sea así que se soluciona el tema de la repetición, es mucho más complejo. Creo que esto no ayuda sino al contrario, complica el abordaje del tema", apuntó.

Según Antonio Romano, director de Planificación Educativa, este jueves recién se comenzó “el proceso de elaboración” de un documento que comience a trazar la ruta del cambio de mecanismo. En la primera semana de junio se volverán a reunir los técnicos y autoridades con “una propuesta más concreta elaborada por los consejos”.

“Más que eliminar la repetición nosotros planteamos que la repetición como el único mecanismo disponible cuando un estudiante no alcanza el nivel de logros de aprendizajes es un error. Tenemos evidencia empírica que demuestra que la repetición no cumple con ese objetivo. A los estudiantes que repiten les va peor e incluso tienen más probabilidades de desvincularse. Ahora bien, esto no implica eliminar el mecanismo de repetición sino pensar en cuáles podrían ser las estrategias alternativas de acompañamiento a los estudiantes en los casos que no se produce el aprendizaje esperado. Es como más simple, se lo plantea de ese modo, pero requiere un ajuste en cuanto al funcionamiento de la normativa. Ese es el espíritu”, explicó Romano.

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, fue una de las autoridades que se hizo presente en el seminario internacional y, en conversación con El Observador, mostró su optimismo por la actividad y porque el debate se pueda hacer con representantes de todas las áreas como académicos de la Universidad de la República, de Unicef y de otros organismos.

Para Caggiani no hay cambio de normativa posible si no hay cambio de mentalidad docente. El consejero aseguró que “es un disparate” que el Codicen haga una resolución diciendo que no se puede repetir porque los docentes que optan por ese mecanismo lo hacen “porque tienen la convicción de que es la mejor manera de garantizar aprendizajes”.

“La condición docente es un profesional que tiene que tener la convicción de que lo que está haciendo es lo mejor. La repetición es la mejor respuesta que tienen. Y eso lo cambias en la medida de que abras un debate, que pongas a la academia a trabajar, que muestres otras experiencias. No es un tema de normativa. Porque podés producir el efecto inverso”, sostuvo.