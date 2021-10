James Michael Tyler: actor de Friends que interpretó a Gunther muere a los 59 años

El actor estadounidense James Michael Tyler, famoso por su papel de Gunther en la comedia televisiva Friends, falleció a los 59 años.

Getty Images La estrella de Friends fue diagnosticada de cáncer de próstata en fase cuatro en 2018

Tyler murió "en paz"en su casa de Los Ángeles el domingo por la mañana, según un comunicado de su representante, Toni Benson.

"Si lo conociste una vez, hiciste un amigo para toda la vida", decía el comunicado. "Deja viuda a su esposa, Jennifer Carno, el amor de su vida".

En 2018, Tyler fue diagnósticado con un cáncer de próstata avanzado que luego se extendió a los huesos.

"Quiso ayudar a tantas personas como le fue posible, compartió valientemente su historia y se convirtió en un activista para que los hombres se hagan un análisis de sangre a partir de los 40 años (para detectar la enfermedad)", agregó su representante.

Rob Kim/Getty Images for Warner Brothers Tyler solía aparecer como invitado en los eventos de los fans

Aunque no tenía el mismo tiempo en pantalla que los seis personajes principales de Friends, Gunther era y sigue siendo una figura popular entre los fans.

En la cafetería de la serie, Central Perk, Gunther trabajaba como camarero y gerente.

Durante toda la serie estuvo enamorado de Rachel, el personaje interpretado por Jennifer Aniston, que también trabajó allí como camarera en las primeras temporadas.

"El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo amigo)... pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, un agente sensibilizador sobre el cáncer y marido cariñoso", insistió su representante.

Getty Images Tyler volvió a visitar el Central Perk en 2015 como parte de un tour por los estudios de Warner Bros

En mayo, Tyler hizo una breve aparición en el especial de reunión de Friends a través de Zoom.

"Fueron los 10 años más memorables de mi vida, honestamente", dijo el actor en el momento del programa.

"No podría haber imaginado una experiencia mejor", aseguró. "Todos estos chicos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Me sentí muy, muy especial".

Tyler apareció en casi 150 episodios de la comedia que se emitió en la cadena NBC entre 1994 y 2004.

Mientras recibía tratamiento, Michael siguió actuando.

Protagonizó dos cortometrajes, "The Gesture and the Word" y "Processing", con los que ganó premios al mejor actor en varios festivales de cine.

En 2021, su interpretación oral del poema de Stephen Kalinich, "If You Knew", se adaptó en un vídeo corto para sensibilizar sobre la enfermedad y apoyar a la Fundación del Cáncer de Próstata.

