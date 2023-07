Jayson Granger reveló por qué eligió a Peñarol y no a Nacional para jugar en la Liga

Jayson Granger, base de 33 años, puso fin a su ciclo en el básquetbol europeo y a mediados o fines de agosto llegará a Uruguay para ponerse la camiseta de Peñarol y jugar las próximas dos ediciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro irá fuerte por el título con una contratación que sacudió al mercado local.

Granger contó las razones por las cuales jugará por primera vez en Uruguay y también por qué eligió Peñarol sobre Nacional, uno de los equipos a los que defendió su padre Jeff Granger, en la década de 1980.

"De Cordón no tuve ninguna llamada, solo algún mensaje preguntándome que haría falta para que viniese, pero Nacional y Peñarol fueron los que pujaron más fuerte por mi llegada", dijo Granger a Puro Básquetbol que se emite por Sport 890.

"Cuando terminé la temporada en Italia me llegaron bastantes ofertas, tenía la cabeza en buscar estabilidad familiar. En los últimos años estuve un año en España, otro en Alemania y otro en Italia. Dadas las circunstancias de mi familia busqué estar los próximos dos o tres años en el mismo lugar y hablando con mi mujer vimos los pro y las contra de volver a Uruguay y eran más los pro que los contra, por lo que abrí la puerta de poder volver a Uruguay. Surgió la posibilidad de Peñarol, fueron varias semanas de negociar y llegamos a un acuerdo y la vuelta es ahora", indicó el ex Estudiantes de Madrid, Málaga, Anadolu Efes de Turquía, Baskonia, Alba Berlín y Reyer Venezia Mestre.

"No fue una decisión fácil, fueron muchas semanas de diálogo, pero el proyecto y la oferta de Peñarol era mejor que la del resto y tomé esa decisión", expresó Granger que el pasado sábado fue presentado oficialmente por las redes del aurinegro.

Granger contó que su hijo fue diagnosticado con diabetes 1 y que por eso buscaba "estabilidad familiar".

"A todos los clubes que he ido la charla final es con el entrenador y para mí era crucial, fue una de las premisas que puse. Me presentó (Pablo López) un proyecto muy ilusionante, una tipología e ideología de trabajo que se adaptaba a lo que venía buscando y fue lo que me terminó de convencer a la hora de firmar por Peñarol".

"Con 21 años tuve un proceso de selección con Pablo, dos personas con poca experiencia en ese momento, tuvimos que aclarar las cosas que pasaron. Me considero que soy mejor jugador y persona que entonces y él mejor entrenador y persona que en ese momento y la charla fue muy positiva", afirmó sobre sus inicios en selección uruguaya marcados por varias renuncias a defender a la celeste producto de los contratos y los tiempos que manejaba en el básquetbol europeo y también sus diferencias con el presidente de entonces de la Federación Uruguaya de Basketball, Ney Castillo.

"Siempre dije que me gustaría retirarme en Uruguay. Terminé muy bien físicamente, en un año que en lo deportivo me fue muy bien individualmente", expresó Granger quien promedió 26 minutos en su equipo en Italia.

"Pasaría de jugar más de 70 partidos al año a un máximo de 35, sin viajes, con entrenamientos más exigentes porque allá hay muchas sesiones de video. Acá se hacen sesiones largas en la mañana con tiempo para recuperar y preparar bien el próximo partido. No viajar es una ventaja, esa exigencia física ya no la voy a vivir. Y voy a poder estar más tiempo en familia", expresó.

"No voy a Peñarol a ser el salvador del equipo ni a ganar todos los partidos, esto es un deporte de equipo. Voy a aportar mi grano de arena para hacer mejores a mis compañeros que es lo que intenté hacer en mi carrera, con la idea de ganar títulos, es una de las cosas por las que voy a Peñarol: ganar títulos y disfrutar del básquetbol", agregró.

"Mi viejo nunca me dijo 'ojalá que jugaras en Nacional o en Peñarol'. Lo que siempre me dijo fue que la decisión que toma la va a aceptar, nunca se inclinó por más que haya jugado en Nacional en el pasado. Puso por delante mi bienestar familiar y personal y nunca ni siquiera me comentó nada, solo que tome la mejor decisión para mí y para mi familia.

Joaquín Osimani, Salvador Zanotta, Ignacio Xavier y Emiliano Serres serán sus compañeros como fichas nacionales en Peñarol.

El aurinegro, a través de gestiones de su presidente de la rama básquetbol Evaristo González, ya logró el concurso de Shaquille Johnson, ex Urunday Universitario que viene de ser el mejor extranjero de la última temporada del básquetbol brasileño.

"Estoy entrenando en verano para llegar bien físicamente, para tener minutos grandes en varios partidos, pero voy a bajar de 70 partidos a 35 partidos. Igual tengo que trabajar físicamente y mentalmente para estar

Granger habló con el flamante entrenador de la selección uruguaya de básquetbol quien le dijo que para el Preolímpico que se jugará en Argentina irá con una selección de jugadores jóvenes para foguearlos de cara a futuro.

"Fue una linda charla, me transmitió su idea para este proceso de selección y quedamos de seguir charlando. Me dijo a mí que no iba al Preolímpico, que quería darle cabida y oportunidad a los jóvenes, lo entendí y lo acepté; en definitiva me da más tiempo para seguir preparándome para la Liga", contó.

"Aguada y Hebraica son dos equipos con muy buenos planteles y Peñarol también a falta de sumar extranjeros. Hay nombres, pero eso se tiene que trasladar a la cancha, encontrar la química, y espero que nosotros podamos hacerlo lo antes posible para pelear por los títulos que queremos ganar", concluyó Granger.