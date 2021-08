Jennifer Aniston cortó relaciones con sus amigos no vacunados: "Es una verdadera lástima"

Jennifer Aniston es una de las personalidades que más se ha manifestado en los últimos meses a favor de la vacunación contra el covid-19. Tanto ha sido así, que recientemente aseguró que se ha empezado a alejar de aquellos amigos y allegados que prefirieron no vacunarse contra el virus.

En una ira de promoción de su serie The Morning Show, que emite AppleTV+, la actriz de Friends dijo que directamente ha dejado de hablarle a aquellas personas cercanas que no se vacunaron. En entrevista con InStyle, aseguró que los argumentos de los antivacunas no son sólidos.

"Es complicado. Todos tienen derecho a tener su propia opinión sobre el asunto, pero creo que muchas no están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda. Hay todavía un enorme grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Personalmente, he sacado de mi vida a algunas personas que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no", dijo Aniston.

En ese sentido, la estrella de Holywood también contó que prefirió dejar de hablar con ciertas personas para cuidarse y evitar el contagio, pese a que ya tiene la segunda dosis de la vacuna.

Además, Aniston también reveló que en los últimos tiempos ha dejado de atender a las noticias sobre la pandemia, ya que vivía permanentemente angustiada.

"Tuve que dejar de tener la televisión prendida todo el tiempo. Todos pasamos por la fatiga de las noticias, del pánico, esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador. Todo lo que obtuvimos fue más locura", concluyó.