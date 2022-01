John Flowers, el amigo de Durant que le dio a Peñarol un inolvidable triunfo clásico

Tiene 32 años y es hijo de una leyenda del básquetbol femenino de Estados Unidos. Cursa su primera temporada en Uruguay, le encanta el asado y es amigo de uno de los mejores jugadores del mundo: Kevin Durant. Su nombre es John Flowers y los hinchas de Peñarol nunca se olvidarán que de sus manos salió el triple que el viernes de la semana pasada le dio al aurinegro un triunfo clásico contra Nacional en cancha de Unión Atlética y solos contra hinchas tricolores.

Flowers nació en una pequeña ciudad de 20.000 habitantes llamada Waldorf, ubicada en el estado de Maryland.

Desde que tiene memoria se recuerda picando la pelota en un gimnasio siguiendo los pasos de su madre, Pam Kelly, bicampeona nacional de la Universidad Tech de Louisiana, integrante del equipo ideal estadounidense entre 1981 y 1983, mejor jugadora de la NCAA en 1982 y miembro del Salón de la Fama del básquetbol femenino desde 2007.

"Mi madre es un orgullo para mí y para mi familia. Jugó en una época anterior a la WNBA y crecí en una familia de básquetbol jugando en el patio de casa con mi hermano mayor", contó Flowers a Referí.

Cuando era niño al fútbol americano. "Era quarterback, pero un día me dieron un golpe y no jugué más", recordó.

Leonardo Carreño

Contra Urunday Universitario en el Palacio Peñarol

"En mi época de liceal me fue muy bien jugando al básquetbol y eso me permitió tener muchas oportunidades para conseguir una beca e ir a la Universidad", dijo.

Fue por esos años donde conoció a un tal Kevin Durant. El actual jugador de los Brooklyn Nets nació en Washington DC pero lleva Maryland tatuado en su espalda y desarrolló su talento jugando en varios equipos de la Unión Atlética Amateur.

Con Flowers compartieron equipo en los DC Blue Devils. "Ya en aquellos años era un jugador maravilloso, ganaba los partidos solo. Y afuera de la cancha era un tipo sencillo, de lo más humilde. Un amigo. No nos vemos ni hablamos seguido, pero cuando nos reencontramos recordamos siempre aquellos tiempos", contó Flowers.

Durant, tricampeón olímpico (2012, 2016 y 2020), bicampeón de la NBA con Golden State Warriors, MVP en 2014 y campeón mundial en 2010, solo hizo un año de Universidad, en Texas, para luego ser elegido por Seatlle Supersonics y entrar a la NBA.

Flowers se fue a la Universidad de Virginia del Oeste en los Mountaineers y en su año senior alcanzaron el Final Four de la poderosa NCAA.

Tanto le gustó el lugar que compró su casa ahí donde vive con su esposa y su pequeña hija de un año.

Jugó en Japón, en la segunda división de Francia donde fue goleador del torneo con Denain Voltaire Basketball, en Venezuela, Alemania, México y Argentina antes de llegar a Uruguay, país al que no conocía.

"Me encanta conocer nuevas culturas. En Argentina probé el mate, pero no me gustó. Lo que sí me encanta es la hermandad que genera entre quienes lo comparten. Acá me gusta mucho el asado".

Graduado en negocios, Flowers estudió el año pasado bienes raíces y en un futuro quiere trabajar en esa área asesorando a personas que quieran comprar propiedades en Estados Unidos.

"No quiero ser entrenador aunque sí quiero entrenar a mi hija", reveló, con el anhelo de que siga los pasos de la abuela.

Además de a Durant, Flowers admira a Tracy McGrady, Allen Iverson, Michael Jordan y LeBron James.

Con humildad dijo que no siente que haya sido el héroe del clásico ganado ante Nacional. "Salva (Salvador Zanotta) hizo un gran partido, Diego (García) dio muchas asistencias y Lee (Roberts) defendió muy duro. Fue un triunfo del equipo".

Camilo Dos Santos

Contra Quincy Miller de Nacional, en el clásico

Sobre el clima hostil que vivieron de parte de los hinchas de Nacional que entonaron cánticos ofensivos y provocaron con insultos a los jugadores expresó: "No entiendo mucho el español así que no le di importancia. Mi foco estaba en ganar el partido".

"La hinchada de Peñarol es increíble, crean una atmósfera espectacular en cada partido y realmente es muy divertido jugar así", expresó.

La segunda rueda de la Liga Uruguaya de Básquetbol recién arranca pero Flowers tiene claro a qué vino a Peñarol: "Mi único objetivo acá es salir campeón". Palabra de amigo de Kevin Durant.