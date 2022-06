Jorge Lanata compró obras de arte y lo estafaron dos veces: ¿cuánto pagó por cuadros falsos?

El periodista argentino Jorge Lanata es también un coleccionista de arte y suele comprar piezas de valor. Pero esta vez, según informan medios locales, fue víctima de una estafa millonaria al comprar tres cuadros que resultaron falsos.

"​Lanata se acercó a una galería a través de una señora que se llama Diana García Calvo para comprar las obras. Fue a comprar tres cuadros. Lo que le dijo esta señora, la galerista, fue 'esta obra es un óleo en madera, no tiene título pero ya el año pasado vendimos una muy bien'. Según le dijo esta mujer, el autor ya estaba fallecido y son obras de alrededor de 1945. Creo que compró por 45 mil dólares dos cuadros y uno por 50 mil", relató la panelista Paula Varela en el programa de El Trece, Socios del espectáculo.

Las obras eran, supuestamente, del artista argentino Juan Melé. Uno de los artistas argentinos más destacados, parte de la Asociación Arte Concreto – Invención, un movimiento artístico argentino originado en la década de 1940 que se enfocó en el arte concreto y trascendió a nivel internacional.

"Jorge, contento, compró las obras y las llevó a su casa chocho. Se llevó el óleo y las guardó. De repente, dijo, 'quiero vender'. Las buscó, las vio alguien y le dijo 'perdón, acá te cagaron, esto no está bien. Esta obra es trucha, no es ningún óleo, es tempera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal'", agregó la periodista y explicó que después de la sorpresa Lanata volvió a la galería de arte donde adquirió las obras para aclarar la situación donde, según reconstruyó la panelista, le dijeron que "no estarían encontrando" al dueño anterior de las piezas y le señalaron que cuando se las vendieron le entregaron certificados de autenticidad.

Según Varela, para arreglar la situación, "le dieron 20 mil dólares y otra obra de otro autor" al periodista a modo de compensación. "Se fue contento a la casa, pero cuando fue a ver qué tal era esta obra nueva que le dieron, le dijeron 'te volvieron a estafar'", sostuvo la panelista.

Lanata resolvió entonces iniciar acciones legales a través de su abogada y esposa, Elba Marcovecchio. La demanda, civil y penal, reclama por daños a nivel económico y moral. "Va por todo, pide no sólo lo que salían estas obras sino también un resarcimiento moral", explicó la periodista que señaló que desde la galería aseguraron que ellos también fueron víctimas del engaño ya que también se hicieron de las obras junto a sus certificados de autenticidad.