¿Cómo es y donde se puede ver Hache, el debut de Jorge Lanata en el mundo de las series?

El periodista Jorge Lanata se alejará de la televisión para dedicarse al mundo del streaming. Ya no tendrá su programa PPT (Periodismo Para Todos), por El Trece, y se lo podrá ver en una serie por Star+.

Lanata estará al frente de Hache. Lo que no se nombra, una serie documental de siete capítulos donde entrevistará a diferentes ciudadanos del mundo que abordarán problemáticas actuales.

La nueva serie documental tiene el sello de NatGeo Original Productions. Conducida por Lanata, se estrenará en exclusiva en Star+ el 19 de octubre con todos sus episodios.

De qué se trata Hache con Lanata por Star+

Realizada por Mandarina Contenidos, la nueva producción de siete episodios aborda diferentes problemáticas sociales, abriendo nuevas preguntas sobre el futuro.

En cada episodio de la serie, Lanata plantea una "hache" -aquello de lo que no se habla- que sirve como punto de partida para una investigación en la que el reconocido periodista descubre, mientras recorre distintos países de la región y algunas ciudades de Estados Unidos, las historias de quienes enfrentan los nuevos desafíos de este siglo, atravesados por mandatos culturales y pensamientos secretos.

A lo largo de siete episodios de 40 minutos, la serie documental se plantea interrogantes vinculados a problemáticas como la eutanasia, la justicia por mano propia, la obsesión por los likes en las redes sociales, la salud mental, entre otras temáticas, que buscan reflexionar sobre el futuro y cómo seguir construyéndolo.

En cada episodio, Lanata viaja a distintos rincones del continente americano -desde Salta, Argentina hasta Cuernavaca, México- para conversar con personas de cada lugar, especialistas destacados y figuras reconocidas como el influencer Sebastián Villalobos, el especialista en neurociencias argentino Estanislao Bachrach y el especialista en ciberseguridad y big data mexicano Israel Reyes, quienes se vinculan de diferentes maneras con los temas abordados.

Qué dijo Lanata sobre la nueva serie sobre su vida

La serie que se estrena el próximo 19 de octubre ya tiene una segunda temporada confirmada.

Sin embargo, el conductor sorprendió a todos cuando reveló que además está realizando una serie que contará la historia de su vida y que también podrá mirarse por Star+.

"Es una mini serie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel. Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos", comentó en diálogo con Por si las Moscas y aclaró que no leerá los guiones que le enviarán desde la producción.

"Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar. Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase", explicó Lanata, quien contó que la historia estará dividida en dos temporadas y la primera tendrá 6 episodios.

"La idea de la miniserie es de Diego Lerner, el dueño de Disney Latam. Hace un año que estamos laburando con esta historia. La serie es cero política. Yo tuve una vida rarísima... es una historia de vida, llega hasta que yo llego a la televisión", expresó.

Fuente: El Cronista