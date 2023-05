Lanata sobre los precios de Uruguay: "Ya en Punta del Este te chorean, imaginate José Ignacio"

El periodista argentino Jorge Lanata dio una entrevista en Informativo Sarandí donde habló de la realidad política argentina, tras el anuncio de Cristina Fernández de que no será candidata a la presidencia, pero también fue consultado sobre el Uruguay: su economía, José Mujica, Luis Lacalle Pou e incluso Marcelo Bielsa, flamante técnico de la selección.

Lanata dijo que no ve "muy bien a Uruguay" porque "la gente no está ganando bien" y "es muy caro". "Y si es muy caro para nosotros es mucho más caro para ustedes porque están viviendo todos los días. Yo para el colmo cuando voy a Uruguay voy al lugar más caro más caro más caro de Uruguay, porque ya en Punta del Este te chorean, imaginate José Ignacio", comentó Lanata.

"Lo que veo en Uruguay con respecto a la vida cotidiana y la economía es que se ha perdido la dimensión. Por cualquier cosa te dicen: 'dame US$ 200 dólares'. Callate la boca. ¿Cómo US$ 200 dólares? O 400, o lo que sea", dijo el periodista, que subrayó que hace mucho tiempo que lleva viniendo a Uruguay.

"Lo veo mejor en muchas cosas, pero tampoco lo veo ideal", resumió. "Veo que la gente la está pasando complicado, estoy hablando de la clase media, la clase media baja, obviamente".

Lanata sobre Mujica y Lacalle Pou

El periodista dijo que el expresidente uruguayo José Mujica le "parece que es interesante como político". Observó que lo que representa Mujica "es una izquierda vieja no es una nueva izquierda". "Me parece una lástima, porque no sé si no existe o no surge un tipo de izquierda más nueva en Uruguay", continuó.

De todas formas, Lanata calificó de "súper encomiable" la actitud que Mujica tiene con el también expresidente Julio María Sanguinetti con quien viajó a Buenos Aires en abril para presentar el libro de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra: El horizonte: Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica.

La actitud del histórico dirigente del MPP "con todo el mundo, el tema del diálogo, eso me parece muy bien".

"Lo que pasa que también en un momento Mujica me parece un personaje de Mujica. Y entonces en ese caso medio que me desengancho del personaje en sí", continuó.

Lanata sobre Lacalle Pou y Bielsa

También dijo que el actual presidente Luis Lacalle Pou "manejó de una manera muy, muy inteligente la pandemia". "Fue audaz, fue arriesgado, porque le podría haber salido mal, pero le salió bien. Hay cosas de Uruguay que a nosotros nos fascinan. Más que nada lo que tiene que ver con que el estado trasciende a los gobiernos, que es lo que tiene que pasar. No importa el gobierno que esté hay intereses que son del estado, del país".

Al final de la entrevista, Lanata fue consultado sobre el nuevo entrenador de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, que será presentado este miércoles al mediodía.

"No entiendo un carajo de fútbol", advirtió el periodista y provocó las risas de los periodistas de Informativo Sarandí. "Me entristeció que Uruguay no avanzara un poco más en el mundial, eso sí realmente. Y Bielsa qué se yo, hay que verlo. Realmente no entiendo".