Lanata se disculpó con Florencia De la V: "Que el Estado se meta en la cama de la gente no vale la pena"

"¿Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo en vivo, hablando como si nada? Pensar que estuvimos casi enfrentados en la justicia", le dijo este jueves Florencia De la V a Jorge Lanata durante una entrevista en Intrusos.

Es que hace ocho años Jorge Lanata dijo en su programa de televisión que Florencia de la V no era una mujer. “Es un transexual, pero no es una mujer”, afirmó entonces. En aquel momento ella le respondió con una carta abierta en la que lo instaba a reflexionar sobre su postura. Pero tiempo después el periodista reafirmó su posición: “Lo dije hace cuatro años y lo vuelvo a repetir: para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión”.

Esta segunda vez la argentina decidió enfrentarlo: “Tenés mucho para hablar de la situación del país… ¡y venís a hablar de mí! ¿Sabés lo que se nota? Los sobres. Porque te pagan y te callás la boca”. A lo que el periodista le mandó una carta documento.

“Aun cuando sé quién soy, lo que soy y qué firmeza tienen mis convicciones, no he podido dejar de sentir una especie de vergüenza por la exposición, la burla y el ensañamiento”, escribió en una carta pública que presentó ante el INADI que ahora recoge Infobae.

La discusión terminó saldada en una instancia de conciliación en la que llegaron a un pacto de no agresión.

Este jueves la conductora y el periodista tuvieron una charla en vivo sobre el asunto. “¿Te acordás que aquel día yo te dije que no tenía nada contra vos? De hecho nosotros conciliamos y el juicio se levantó en la primera de las audiencias de mediación. En un momento yo dije una boludez, y lo reconozco, fue una boludez", empezó diciendo el periodista.

“Démonos la libertad los unos a los otros, dejemos a la gente que se quiera. Ya bastante difícil es querer a alguien, encontrar a otra persona que también te quiera a vos, como para estar metiéndonos. Que el Estado se meta en la cama de la gente y que otra gente se meta en la cama de la gente me parece que no vale la pena", agregó Lanata.

Florencia De la V recordó que la discusión comenzó en torno a la Ley de identidad de género y expresó que "lamentablemente en su momento había muchas compañeras travestis que no estaban de acuerdo en que seguíamos perteneciendo a lo binario".

"¿Sabés lo que creo, Flor? Que el Estado no se tiene que meter en la cama de la gente, para mi no hay que poner el sexo en el documento. Punto", opinó el periodista.