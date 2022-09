Inseguridad en Punta del Este: "Pedían más o me mataban", dijo empresario argentino

Los vecinos de Punta del Este vienen manifestándose por la creciente inseguridad, aunque sin éxito, ante los jerarcas policiales de Maldonado, en especial luego del brutal ataque que sufrió el empresario argentino, residente en Punta del Este, Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Tal como informó El Observador el pasado martes unas cinco personas, disfrazadas de policías, maniataron al casero, la cocinera y luego a Cornide que se encontraba solo en su casa.

Las fuentes consultadas señalaron que al empresario le robaron US$ 3.000 y cerca de su entorno afirman que los asaltantes recibieron información errónea y creían que en la casa había más dinero. De hecho el comando había realizado tareas de inteligencia previas sobre Cornide y conocían sus movimientos.

“Pedían más o me mataban, ponían una almohada en mi cabeza con el arma sobre ella. Para calmarlos les dije que si querían los llevaba a retirar dinero. Insistieron mucho en que supuestamente había USD 100.000, no sé de dónde sacaban ese dato”, dijo Cornide a Infobae.

Cornide preside CAME, una organización empresarial que represente a las pequeñas y medianas empresas argentinas que representa a más 600.000 pymes. “Hace 12 años construí esta casa, pero ahora estoy pensando en si venderla o no. Estoy realmente conmocionado. Hace 50 años que vengo a Punta del Este y no conozco un hecho similar, ni mis amigos, con quienes conversé sobre lo ocurrido”, agregó.

Según trascendió, cerca de la hora 21:00 Cornide fue amenazado con un arma en la cabeza para que entregue el dinero de la caja fuerte. Los delincuentes estaban vestidos como policías, incluso tenían chalecos antibalas que los identificaban como tal, con una insignia de la bandera argentina.

Fuentes del caso dijeron a El Observador que las personas tenían armas largas y de dos a tres revólveres. Estuvieron una hora en la casa. Desconectaron el sistema de cámaras de seguridad, rompieron las llaves de los vehículos para que no fueran usados y se fueron. No hay novedad sobre sus paraderos.

En consultas realizadas por El Observador, los involucrados se quejan por el poco avance de la investigación policial. Este hecho se suma al ocurrido el pasado 18 de julio cuando entraron a la casa que tiene el periodista argentino Jorge Lanata en José Ignacio.