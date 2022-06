Tinelli apronta su vuelta a la Tv con un nuevo formato: "algo grande está por comenzar"

Es oficial: ShowMatch no volverá a la televisión. Luego de treinta años, sumando el período bajo el nombre VideoMatch, Marcelo Tinelli decidió concluir el ciclo, que en su última temporada estuvo marcado por una baja en los ratings y la amenaza de un final anticipado. Sin embargo, el conductor argentino volverá a la pantalla con un nuevo programa, que se trata de la adaptación de un formato internacional.

El conductor y productor está preparando el estreno de Canta conmigo ahora, una versión del programa británico All together now emitido originalmente por la BBC. De esta forma, Tinelli se suma a la tendencia reciente de la televisión abierta de esta parte del mundo, en la que las versiones locales de programas extranjeros dominan el prime time y conquistan a la mayor parte de las audiencias.

Canta conmigo ahora se trata de un concurso de canto en el que distintos aspirantes amateur se enfrentan a un jurado compuesto por cien personas, entre los que se cuentan algunos cantantes profesionales, a quienes deberán convencer de que canten con ellos. Los jurados se ubican en filas superpuestas y cada uno de los integrantes de ese jurado va a ser el encargado de decidir si le da su voto positivo a cada concursante. Los tres que obtengan el mejor puntaje, serán los que queden posicionados para seguir compitiendo.

Al ser un formato comprado, la producción debe ajustarse lo más posible al original, aunque el medio argentino Infobae informó que Tinelli quiere tener un rol mucho más activo que la que se le da al conductor en su versión original.

Hasta el momento se ha confirmado que el cantautor argentino Coti Sorokin será uno de ellos, según informó el programa argentino Los ángeles de la mañana. Sorokin es la actual pareja de Candelaria Tinelli, una de las hijas del presentador.

Actualmente el ciclo está en su etapa de casting, tanto para el jurado como para los concursantes. Según la revista argentina Gente, entre los nombres que se manejan para el jurado están los de Xuxa, Thalía y Paulina Rubio. Si bien no hay una fecha confirmada de estreno, se maneja el horizonte de agosto para el comienzo de las emisiones, y se espera que el programa termine en noviembre, para no coincidir con el Mundial de Catar, al que Tinelli tiene previsto viajar junto a su familia.

Este lunes, el Canal 13 argentino (donde Tinelli emitió ShowMatch hasta el año pasado) publicó el primer avance del nuevo programa, con un video en el que se ve a Tinelli ingresando a los gigantescos estudios del canal y recorriéndolos, con el texto "algo grande está por comenzar" como acompañamiento.