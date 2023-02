José Luis Palma sigue facturando: River comprará un nuevo porcentaje de Nico De La Cruz

La Comisión Directiva de River argentino aprobó el jueves la compra de otro 20% del pase de Nicolás De La Cruz. El club "millonario" había comprado el 30% de la ficha del volante en 2017 pagando US$ 4 millones.

De La Cruz renovó su contrato con River en noviembre de 2022 y como parte de ese acuerdo, el club se comprometió a comprarle a los negriazules otro 20% del pase, por el que pagará US$ 2.666.664 en 24 cuotas, más dos cuotas de US$ 341.000 que abonará en 2023 y en 2024, según informó diario Olé. El total equivale a US$ 3.348.664.

Nico De La Cruz y el Colo Ramírez en Liverpool

Con esto, River Plate se quedará con el 50% del futbolista que surgió en Belvedere. La otra mitad sigue perteneciendo al club que preside José Luis Palma, que ya saca cuentas de cuánto podrá recaudar con Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez, jugadores que están brillando en el Sudamericano Sub 20.

El monto total que pagará River por el De La Cruz será de US$ 7.248.664 por la mitad del pase y los derechos federativos.