Josefina Damiani: la joven que le canta al campo

Era un mediodía de octubre con una temperatura ideal para almorzar al aire libre en las instalaciones del local Santa Bernardina, en Durazno. Ese día había un remate de toros Hereford y los compradores disfrutaban la previa con un buen asado y la compañía de un folklore bien campero y pegadizo. A lo lejos se veía un gran sombrero negro, una melena rubia y unas botas tejanas blancas.

Dueña una voz privilegiada, Josefina Damiani (24) le ha dado un nuevo giro al género folclórico mezclado con pop que la convirtió en la embajadora uruguaya del “agropop”. La joven proviene de Montevideo, pero tiene muy presentes sus raíces camperas. De familia de productores rurales, Damiani ha logrado unir sus dos pasiones: el campo y la música.

¿De dónde viene el vínculo con el campo?

Crecí en una familia vinculada al agro, sobre todo por parte de mi padre y su vínculo con los Urioste de Florida. Cuando tenía dos años mis padres compraron un campo en Sierras de Carapé, en Maldonado. Soy la más chica de siete hermanos y junto al que me sigue en edad fuimos los que más mamamos el campo. En Montevideo, vivimos en el barrio Prado. Por eso también viví fuerte el campo con la Expo Prado y las demás exposiciones, no me perdía ningún día. Me iba todos los fines de semana que podía al campo con mi papá.

¿Trabajabas a la par?

Me hacían trabajar, obvio. Me encantaba. También me gustaba quedarme adentro cocinando con mi madre. La parte de la guitarreada y el folklore también se vivió mucho y muy fuerte. El folklore se escuchaba un ratito en la mañana temprano tomando mate con mi padre que era quien me explicaba las letras. Yo era chica. Hoy lo sigo viviendo, pero en otra etapa, como tía con mis sobrinos.

¿A qué le cantan tus canciones?

Cuando estaba en 5° de liceo entraron unas amigas del interior. Me llamó mucho la atención y fue ahí cuando más me interesé por la vida de las jóvenes del interior. El esfuerzo que tenían que hacer y todo lo que tenían que dejar atrás. Eso es algo que siempre valoré y mis letras se enfocan bastante no solo en vivencias mías, sino también homenajeando a las mujeres del interior.

¿Cómo definís el agropop?

Fue un poco un chiste que trascendió entre mi productor, Max Capote, y yo. Cuando estaba grabando mis primeras canciones, no solo canto folklore también canto pop, él siempre me decía ‘nunca te olvidas, siempre tenés presente el agro’. Entonces yo decía nunca me voy a sacar el sombrero aunque esté cantando lo que sea. Que mis raíces bien criollas siempre estén presentes. Era un poco el tema de la imagen utilizando elementos folklóricos, también de donde vengo yo, porque a fin de cuentas soy de Montevideo. Fue hacer esa mezcla. No fue un concepto que quise crear, era algo que ya existía y era mi personalidad. Era la música que me salía. Le pusimos ese nombre en chiste.

¿Te sentís la Sole Pastorutti uruguaya?

No. Me siento totalmente diferente. Me encanta, la admiro mucho. Me parece que revolucionó muchísimo y fue muy importante para el folklore entre los jóvenes, porque se volvió a escuchar gracias a ella. También como mujer, admiro su polenta. Pero me siento totalmente diferente. No me siento identificada con nadie.

¿A qué folkloristas seguís?

Este año me interioricé mucho con Amalia de la Vega. De chica escuchaba mucho Santiago Chalar, Cafrune, Los Olimareños, Larbanois y Carrero.