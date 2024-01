Jugador de Nacional habló de los “chiflidos” de hinchas en el Gran Parque Central: “Si regreso espero que no los vuelva a escuchar”

Un jugador de Nacional, que salió cedido a otro club para esta temporada 2024, confesó que en el Gran Parque Central se siente “el murmullo y los chiflidos” de los hinchas tricolores, lo que “es bravo” para los futbolistas que están jugando para el equipo albo.

Se trata de Manuel Monzeglio, el volante que pasó a préstamo a Danubio FC, donde es dirigido por Mario Saralegui.

“Es bravo. El jugador adentro de la cancha siente el murmullo y los chiflidos. Es bravo para uno y para la familia que lo va a ver y siente eso. Y están esperando que uno pase mal la pelota para caerle, es bravo, es duro”, dijo el volante ofensivo a radio Carve Deportiva este lunes, al hablar sobre los partidos en la cancha de Nacional.

“Ya pasé por esas cosas y espero que si vuelvo a Nacional no volver a ese run run. Y después lo bueno que hice en Nacional tomarlo y lo que no hice tan bien tratar de mejorarlo en Danubio”, agregó.

Monzeglio, de 22 años y con tres temporadas en los albos, contó que está yendo a un psicólogo para sumar “herramientas” que lo ayuden en su carrera, algo que recomienda.

“Primero que nada somos personas que jugamos al fútbol”, señaló.

“Mal no te va a hacer ir a un psicólogo, a un coaching, siempre hay gente que te ayuda y da su punto de vista, y no encerrarte en tu punto de vista”, agregó. “Me respaldé en el psicólogo. Hemos trabajado ya hace como dos años y me hay dado ciertas herramientas”.

Sobre su nuevo entrenador, Saralegui, dijo que “Mario es de los técnicos más motivadores”. “Las charlas que tuve con él fueron pocas, charlas de darme la bienvenida. Después fueron charlas en las que me ha dado confianza y me ha dicho que juegue libre y que no me presione”.

Con respecto a las diferencias entre Nacional y Danubio, agregó: “Nacional es el mejor del país en lo que es instalaciones y todo, en ropa e infraestructura, pero Danubio tiene lo suyo, tiene un complejo divino, que capaz que no es del nivel de Los Céspedes, pero es muy lindo, y después tiene todo, no te falta nada”.

Monzeglio también reconoció que en el último año en Nacional aceptó jugar en puestos en los que no era los suyos, lo que pudo haber afectado su rendimiento. “Yo, con tal de jugar, jugaba en cualquier puesto y si no lo hice de la mejor manera fue culpa mía”.