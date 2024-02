Jugador inesperado: la ola de calor en el partido de los precios ganaderos

La temperatura sube y los precios propuestos por el ganado gordo caen.

Se consolida en el mercado ganadero la presión bajista de los frigoríficos, dedicados a la faena de hacienda de corral en la primera ventana de cuota 481 del año.

La fortaleza del productor es la excepcional disponibilidad forrajera.

El factor clima pasa a ser primordial en los próximos días, en la medida que la ola de calor se intensifique y las próximas lluvias no llegarían antes del viernes 9 de febrero.

El mercado está en stand by. La propuesta para el novillo ronda los US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza y los negocios se concretan sobre US$ 3,35. Se hace algún negocio puntual hasta en US$ 3,40. Las entradas a planta se ubican entre 10 y 12 días.

Terminación de ganados en corrales.

En el caso de la vaca la propuesta va entre US$ 3 y US$ 3,10 el kilo, con un posicionamiento de la oferta retraído ante el ajuste de valores, y la vaquillona ronda los US$ 3,25 el kilo.

Según distintos operadores, la industria pasa precios, pero sin intención de compra.

Hay ganado terminado disponible, aunque poca concreción de negocios, comentó Pablo Sánchez, integrante del Escritorio Walter Hugo Abelenda. La demora de las lluvias empieza a tocar el ánimo del productor y la disposición de venta.

Ganados, producción con base pastoril.

Más peso del ganado a faena

En el arranque del año la lógica de meter más kilos a los ganados se refleja en el incremento del peso del ganado a faena, que en los primeros días de enero alcanzó la cifra más alta para un comienzo de año: 537 kilos en pie y 293 kilos en cuarta balanza, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La faena sigue creciendo y cruzó las 50 mil cabezas en la última semana. Fueron más, precisamente 50.180 vacunos, 14% por encima del volumen registrado en la misma semana de 2023.

Blasina y Asociados

En el mercado internacional no hay mayores novedades. El precio de exportación de la carne vacuna en los últimos 30 días promedió US$ 4.103 por tonelada, con un recorrido ascendente. En la última semana el indicador bajó a US$ 3.989, de acuerdo a los datos preliminares del INAC, aunque aumentaron los volúmenes comercializados a los principales mercados.

En la reposición, más demanda que oferta marca la pauta del mercado. Por ahora no incide ni el ajuste del gordo ni la demora en las lluvias. Los campos aún en pleno verano muestran una holgura forrajera que le da espalda al productor.

Si el comprador se adapta el precio que pretende el vendedor, se concretan los negocios.

La firmeza que se ha dado en negocios particulares también se vio en los remates por pantalla de esta semana, con valores destacados tanto en Pantalla Uruguay como en Plaza Rural, dos actividades que se llevaron adelante en el marco de Agro en Punta.

Mercado ovino

Los lanares están muy demandados en todas las categorías, con oferta limitada, y buena colocación. El cordero cotiza en torno a US$ 3 por kilo y algún centavo más. La oveja ronda los US$2,35. Sigue la dificultad de recibo en las carcasas mayores a 24 kilos. Las entradas se concretan en el correr de la semana.

La faena semanal de ovinos creció 27%. A pesar de la buena demanda, la actividad industrial en el comienzo de 2024 está por debajo del arranque de los dos últimos años.

Juan Samuelle

Ovinos a faena.