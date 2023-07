Juicio político a Cosse: el enojo de Gandini que lo llevó a cambiar su votación a último momento

La Cámara de Senadores votó en contra del juicio político a la intendenta Carolina Cosse, algo que había sido planteado por los ediles de la coalición, oposición a nivel departamental. Se iba a votar por unanimidad pero a último momento, el senador Jorge Gandini cambió su postura y explicó por qué.

Al principio de su oratoria, Gandini empezó diciendo que Cosse había violado la Constitución al no concurrir a la Junta Departamental cada vez que había sido convocada. Dio sus argumentos jurídicos y aseveró que los ediles habían reaccionado ante las actitudes de Cosse.

De todos modos, señaló que había llegado a la sala con la opinión de votar en contra del juicio político. "Venía hoy a sala a decir esto y a decir 'creo que se violó la constitución pero voy a acompañar lo que mis colegas han resuelto en la Comisión'. Pero las cosas pasan como son y hace un rato llegó a mi celular una publicidad que nos convoca a una conferencia de prensa con la figura de la intendenta de Montevideo, con un logotipo del Frente Amplio, que dice 'Archivo del Juicio Político a la compañera Carolina Cosse'", continuó Gandini mientras mostraba la publicación en su celular.

"Me cambió el estado de ánimo, ¿sabe por qué? Porque no voy a votar algo que quiere ser transmitido e interpretado como una victoria política porque no se trataba de eso. Pero va a ser transmitido, ya está anunciado, convocado y yo no quiero que usen mi voto para decir ´la intendenta Carolina Cosse recibió el apoyo de todo el parlamento, por unanimidad, para que se archive algo que no se va a archivar, no se archiva, es incorrecto, pero se entiende. Y no lo voy a hacer", aseguró.

"Por lo menos dirán esta noche que recibieron el apoyo pero no por unanimidad. Porque yo voy a votar a favor por esto. Por esta imprudencia en el momento que estábamos discutiendo esto. Me parece una envalentonada, un acto de soberbia que no debió haber sido hecho. Esto es usar mi opinión para respaldar a una intendenta que yo creo que violó la constitución y desconoció el contralor que ejerce la Junta Departamental", terminó el senador.

Finalmente, todos los senadores votaron en contra del juicio menos Gandini que no levantó la mano.

