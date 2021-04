Justicia liberó a Ferro y fiscal reclamará que al menos le cierren las fronteras

El Tribunal de Apealciones de 2º Turno ordenó que quedara en libertad el coronel retirado Eduardo Ferro, quien se entregó en enero pasado en España tras ser buscado por la Justicia uruguaya desde 2017, informó La Diaria y confirmó El Observador con el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Ferro llegó a Uruguay semanas atrás, detenido por efectivos de Interpol, para ser juzgado por su presunta participación en el secuestro y la desaparición del militante comunista Óscar Tassino; el secuestro y tortura de la maestra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez; y otra causa de torturas que tiene entre sus víctimas al publicista Claudio Invernizzi, todos hechos cometidos entre 1975 y 1977, cuando regía la última dictadura militar.

Al llegar al país fue enviado a la cárcel de Domingo Arena, como medida cautelar mientras se esperaba por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del militar contra la ley 18.831. Esta norma restableció en 2011 la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos cometidos en el marco de la ampliación del terrorismo de Estado, entre 1973 y 1985, y su impugnación ha sido una estrategia recurrente en las defensas de los militares acusados por violar derechos humanos.

En este caso, el tribunal entendió que, al no haber aún un procesamiento dictado por la Justicia, no había méritos como para que Ferro continuara en prisión. "Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente", dice un pasaje de la sentencia, según recogió La Diaria.

Perciballe señaló que interpondrá este jueves un recurso de aclaración y ampliación para que "por lo menos se establezca el cierre de fronteras" contra el indagado, ya que a criterio del fiscal el hecho de que Ferro haya huido a la Justicia desde que fue citado a fines de 2016 a declarar es un indicio de que quiera volver a hacerlo.

El fiscal también destacó que Ferro podría haber sido imputado en cuanto llegó a Uruguay, pero que no pudo realizarse el interrogatorio anterior necesario, ya que el indagado "no quiso declarar sobre lo que se le imputaba, porque la defensa le sugirió que no lo hiciera hasta que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad", aseguró.

El militar ya había sido detenido a mediados de 2017 en España, y solicitud de Uruguay, la Justicia española inició entonces a un juicio por su extradición, lo que fue concedida en 2019, pero cuando cuando la extradición iba a hacerse efectiva, Ferro volvió a desaparecer.

Desde ese momento, y hasta que el 27 de enero de este año se comunicó para anunciar su voluntad de entregarse, se mantuvo escondido, y con alerta roja de captura de Interpol, lo que implicaba que era buscado por crímenes de lesa humanidad, secuestro, tortura, homicidio y desapariciones forzosas de personas, contaron las fuentes.