Justicia otorgó bomba de insulina a mujer embarazada: "La familia está en riesgo"

Luego que Silvana Laffargue (30 años) pidiera a la Justicia acceder a una bomba de insulina para transitar su embarazo de forma segura, este miércoles obtuvo un fallo favorable. Actualmente está embarazada de 31 semanas y su embarazo es de alto riesgo a causa de la diabetes. Por esta razón, su médica le recomendó bomba de insulina con sensor.

Según la sentencia a la que accedió El Observador, el juez de la causa Darwin Rampoldi condenó al Fondo Nacional de Recursos (FNR) "a financiar el dispositivo de infusión continua de insulina, así como los insumos mensuales que requiera su uso por todo el tiempo que lo considere conveniente su equipo médico tratante".

Con este dispositivo la paciente, que es enfermera del Hospital de Clínicas, podrá administrar la insulina a través de un tubo pequeño que se implanta en la piel las 24 horas del día. También podrá hacer el monitoreo constante, para evitar la hipoglucemia (nivel de glucosa en sangre por debajo de lo normal) y la hiperglucemia (nivel de glucosa encima de lo normal).

Laffargue había recurrido a la Justicia puesto que el FNR sólo cubre este tratamiento para menores de 15 años. Acudió al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, donde la patrocinaron en el recurso de amparo que presentó el 11 de agosto, para pedirle al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al fondo la cobertura del tratamiento. El FNR le venía cubriendo un tratamiento con insulina que dura 24 horas, pero para su embarazo lo ideal era la bomba de insulina.

El juez tuvo en cuenta que el valor de mercado del dispositivo es de US$ 9.680, y los insumos mensuales ascienden a US$ 925 y que la paciente es "carente de los recursos necesarios, en términos constitucionales" para poder costearlo.

"La desprotección que se genera, al solo tener cobertura aquellas personas de hasta 15 años, vulnera lo establecido en la disposición constitucional", dijo Rampoldi.

"Si la familia está en riesgo atento al riesgo del embarazo producto de la enfermedad, que puede ser mitigado considerablemente por medio del dispositivo que se solicita, se está cercenando las bases de la sociedad uruguaya, pero no por el MSP, quien actuó en consecuencia, sino por el FNR", afirmó en relación a que es el organismo el que determinó dárselo a menores de 15 años.

Además consideró que "la mirada de género no resulta ajena, pues aquí la maternidad es impuesta por la naturaleza en la mujer, en cuanto posibilidad física de embarazo y gestación. No debe implicar tal situación una carga y es por ello que sabiamente la Constitución dispone que la sociedad toda, sin miramientos debe ser activo partícipe en la protección social en tanto y en cuanto se requiera ejercer el respectivo derecho. Ejercido el derecho a la protección, la sociedad toda se ve comprometida y no en cualquier sentido, sino en vector que marca la disposición, es decir, la protección. Protección ejercida, no tutelar ni impuesta, sino de empoderamiento, para que no exista desamparo".

Si bien el juez expresó que antes no habilitaba este tipo de recursos si la prestación no estaba incorporado al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), este caso consideró que reviste aristas que son diferentes, "razón por la cual la decisión no puede ser la misma", manifestó y agregó: "Cada caso debe ser analizado bajo las pautas de la pretensión concreta, el objeto específico requerido y las actuaciones de cada entidad demandada".

"Así entonces, no cabe dudas de que la actora posee legitimación en cuanto se considera amenazada en forma actual en su derecho (en sentido amplio, comprensivo del interés legítimo) a la salud como vehículo que hace posible condiciones de vida y vida digna", afirmó Rampoldi.

La paciente venía usando una bomba de insulina prestada, pero no es como la que solicitó al FNR, sino otro modelo que solamente infunde insulina. La mutualista Médica Uruguaya le daba los insumos para esa bomba y fueron ellos quienes le recomendaron pedirle el tratamiento al FNR a través de una acción de amparo. Laffargue perdió un embarazo de 27 semanas en 2016 debido a una hormona retroplacentaria, a consecuencia de su enfermedad que padece.