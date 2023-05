La anécdota de Bielsa arriba de un ómnibus lleno en Montevideo que lo convenció para ser DT de Uruguay

El argentino Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como entrenador de la selección uruguaya, y contó una anácdota que, según él, fue clave para decidirse a llegar a trabajar a Uruguay. Fue ante la primera pregunta de la conferencia de prensa, a cargo del periodista de El Observador Luis Inzaurralde.

"Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes: los jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. El otro es el destinatario, el ciudadano de a pie del país del que se trate", arrancó el entrenador rosarino. Y luego pasó a explicar cómo evaluó ambos extremos. "Los jugadores no me resulta difícil calificarlos, es mi oficio hace 40 años. Tenía la certeza que mi predilección era justificada", dijo, antes de aclarar el punto de la gente. "En cuanto a la gente, a mi me tocó vivir una experiencia casual. Un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa. Nos fuimos quedando, yo estaba sin trabajar y nos quedamos dos meses", contó durante la conferencia organizada pór la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Luego pasó a mencionar lo que le ocurrió a bordo de un ómnibus, un lunes, cuando la "frustración de la gente por el fin del período de descanso" esta a flor de piel, según dijo el argentino. "Un día le dije a mi esposa 'vamos a Carrasco' y le propuse volvernos en el transporte público. Estaba repleto, y el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro. Nuestras conclusiones fueron de admiración por cómo la gente reaccionó a ese viaje incómodos, el respeto por los niños, las mujeres... para colmo entró una mujer a tickear los boletos, y dije 'acá se termina la civilidad’, porque no tenía lugar para moverse, pero hizo todo lo que tenía que hacer y todo funcionó", agregó.

"Esas dos dimensiones, los juagdores y la estatura de los ciudadanos, que son los destinatarios de lo que los jugadores hacen, fueron factores de mucho peso", cerró Bielsa.

