La AUF evalúa los pasos a dar con Tabárez para responder la pregunta que todos se hacen: ¿sigue o no?

La actuación de Uruguay en Brasil, goleado 4-1 en el estadio de Manaos y arrollado futbolística y anímicamente, generó preocupación en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), incomodidad en el fútbol y bronca en el público en general e instaló una pregunta que busca respuestas: ¿sigue Tabárez en la selección?

Para entender el tema, hay que tomar como punto de partida que los neutrales están analizando el tema de la selección.

¿Esto implica que es seguro que van a cesar a Tabárez? No. Según supo Referí, los dirigentes quedaron preocupados por la selección y por las respuestas de los jugadores, pero eso no quiere decir que la decisión ya este adoptada y que adopten un cambio en la conducción.

Entonces, ¿sigue Tabárez en la selección? Como nunca en 14 años (la primera vez que se habló de su salida fue en la Copa América 2007, un año después de iniciar su trabajo en este ciclo) , corre riesgo la continuidad del técnico al frente de la selección. Nunca había quedado en una situación extrema como la de estas horas. Después de la Copa América de Chile 2015, tras la Copa América Centenario 2016 (cuando Wilmar Valdez, presidente de la AUF, reunió a los jugadores y les preguntó si confiaban en Tabárez y recibió como respuestas de Maximiliano Pereira: “Con el Maestro hasta el último día”), ni luego de la eliminación de la Copa América de julio último, había quedado tan expuesto como por estas horas.

¿Cuándo se define si hay cambios o no? Este viernes será clave, pero el Ejecutivo se tomará su tiempo (si es necesario el fin de semana) para no tomar decisiones apresuradas si la posición final es cambiar.

¿Es el momento para cambiar el rumbo? Desde la AUF explicaron a Referí que si van a dar un golpe de timón es ahora, porque quedan seis fechas para el cierre de las Eliminatorias.

Sin embargo, quien asuma no tendrá tiempo para trabajar. Ese elemento no es menor y es uno de los temas que evalúan. Así es el tema: si deciden cambiar de DT, el nuevo entrenador recibirá a los jugadores entre el lunes 8 y martes 9 de noviembre. El primer entrenamiento con todo el plantel lo podrá realizar el miércoles 10 en el Complejo de la AUF. El jueves 11 o viernes 12 jugará ante Argentina en Montevideo. El sábado recuperan, el domingo entrenan y el lunes viajan a Bolivia. El martes juegan en La Paz. El miércoles regresan a sus clubes. En cualquier caso, el nuevo entrenador no tendrá más de dos entrenamientos (miércoles y domingo) para trabajar con el equipo en cancha.

También podrán cambiar en noviembre, pero en ese momento Uruguay tendrá por delante cuatro partidos (Venezuela, Paraguay, Perú y Chile) con el mismo margen de trabajo, un día previo al primer partido y uno antes del segundo en cada doble fecha de enero y marzo.

¿Qué están impulsando los que deciden? Calma. Así lo expresaron desde la AUF a Referí, quienes evalúan toda la situación para resolver los pasos a dar.

En Brasil, Uruguay no tuvo levante y no mostró rebeldía, esa es la gran preocupación del Ejecutivo que analiza los pasos a seguir en el tema en el que todos los uruguayos opinan: ¿Tabárez sí, Tabárez no?

Así está la tabla de las Eliminatorias: