Tabárez: "Lo que tenemos que lograr es que nadie tire la toalla"

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez lamentó la goleada ante Brasil por la 13ª fecha de las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022 e hizo un llamado para que ningún integrante del plantel tire la toalla porque aún quedan seis partidos para cerrar el clasificatorio.

"La situación es difícil por lo que viene y por lo que pasó. Ya perdimos alguna posición, salimos de zona de clasificación. Estas situaciones no son nuevas, sí sorpresivamente en esta triple fecha pese a que tuvimos buenos inicios con Bolivia (sic Colombia) y Argentina, no conseguimos los resultados. Hoy tuvimos una postura de jugar pero no obligamos como el partido con Argentina y Colombia. Así que vamos a esperar el paso de los días y más en frío nos abocaremos a pensar cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos aparte de los resultados: hoy perdimos dos jugadores por tarjetas amarillas (Federico Valverde y Sebastián Coates), los jugadores que están lesionados tienen un reintegro muy problemático, no es muy seguro que puedan estar para el 10 de noviembre. Estamos en dificultades, pero me cabe la responsabilidad de enfrentarlas y tratar de buscar salir de esta situación. Esa es la idea".

EFE/Fernando Bizerra

Raphinha superando a Piquerez

"Vamos a tratar de seguir haciendo las cosas que podemos hacer mientras los jugadores no están acá. Si el partido es el 10 de noviembre vamos a poder entrenar el 8 y el 9. Tenemos que cuidar las bases y lo que se ha hecho en este grupo y que aquí nadie tire la toalla. Obviamente la situación es mucho más difícil que antes de jugar esta triple fecha. Más allá de buscar cómo tapamos esos huecos, el tiempo de trabajo va a seguir siendo muy escaso. Vamos a jugar un viernes y un martes". expresó en la conferencia de prensa post partido.

"Es duro, no tengo la fórmula", expresó sobre cómo lograr reponerse anímicamente de las dos goleadas contra Argentina y Brasil. "Voy a intentar, a través de lo poco que sé, de la experiencia que tengo, tratar de que ese bajón anímico que tenemos todos no sea como un peso extra que llevemos a los partidos con Argentina y Bolivia".

"Que nos hayan creado tantas situaciones no es una cosa demasiado frecuente para nosotros, más allá de que nos tocó jugar contra los dos mejores equipos de las Eliminatorias, sin dudas, y sobre todo Brasil que desde hace dos Eliminatorias y media casi que no ha perdido. Fuimos vapuleados, pero por un equipo muy bueno", agregó.

Consultado si fue un error haber gestionado los minutos del plantel en el partido contra Colombia, Tabárez expresó "No me detengo a pensar en eso, lo de Colombia fue hace dos partidos, no sé si fue un error. Si todo lo que hace un entrenador no se ve reflejado en el resultado es muy probable que se haya equivocado, pero no es una causa única, pueden haber otras causas de juego en un partido que haya determinado esas cosas".

EFE/Fernando Bizerra

La salida de Tabárez al campo de juego del Arena do Amazonia

"Los partidos ganados, los goles evitados y los goles hechos, el estar en una buena posición da confianza, creo que hoy el equipo no rindió el mínimo al que estaba acostumbrado. Sí las ganas, la entereza, el gestionar la adversidad, pero eso no sirve para lo que se quiere y para las cosas que dan confianza. En una Eliminatoria tiene que haber resultados positivos, en función de eso vamos a tratar de conseguirlo, más allá de que se me antoja que va a ser difícil. Es todo un objetivo, juntos como lo hemos hecho siempre, respetándonos, tratando de que cuando estamos en la cancha queramos hacer lo mejor, pero quizás la pregunta es esa, hay una confianza perdida, obviamente. Tenemos algunos espejos, parte de los partidos que hemos jugado recientemente, pero no con una continuidad durante el desarrollo de los partidos y eso es algo que tenemos que solucionar. Buscaremos soluciones que ya hemos intentado sobre todo desde el punto de vista de la cohesión grupal", opinó.

"No sé si 'alarma' es la palabra. Sí preocupación, los futbolistas en este momento al igual que todos los que estamos en esto, no estamos bien. En esto se busca determinadas cosas que generalmente satisfacen. No se están dando, pero lo que tenemos que lograr es que nadie tire la toalla como se dice en el boxeo cuando uno ya se rinde y no estamos ni cerca de eso", volvió a remarcar.

"Lo que arregla las cosas en el fútbol y una Eliminatoria, son los resultados y para eso se va a trabajar. Lo único que puedo vaticinar es que va a ser algo difícil y que estos momentos hay que superarlos y es difícil cuando no estamos juntos. Nosotros basamos todo en la buena relación del grupo y en la fuerza anímica y cumplimiento de las obligaciones tácticas y lo mejor que pueda dar cada uno por el equipo, lo vamos a intentar. En la primera Eliminatoria estuvimos peleando los últimos puestos de la clasificación y fuimos a jugar con un Perú eliminado y perdimos. Las cosas fueron muy difíciles hasta que en una charla dijimos que si le hubiéramos ganado a Perú para clasificar teníamos que hacer lo mismo que tenemos que hacer ahora y ahí fue que se le ganó a Ecuador en su casa. Después no pudimos concretar la clasificación directa pero sí lo hicimos por la vía del repechaje. Eso dio inicio a este ciclo que después nos llevó a cumplir una muy buena actuación allá. Eso de adivinar el futuro, cuando la realidad que viene no la vimos sería demasiado apresurado y poco profesional, así que lo vamos a intentar", concluyó.