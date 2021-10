Alonso hizo una traducción sobre las declaraciones de Tabárez: "Es directo; tenemos que cerrar el culo, callarnos la boca y trabajar"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se refirió este martes a la conferencia de prensa que dio Tabárez después de la derrota ante Argentina, en la que hizo un curioso llamado a cerrar los esfínteres como consecuencia del resultado adverso, y realizó una traducción sobre lo que interpretó de la frase del entrenador de Uruguay.

“Entendí lo que dijo. No hay que aplicar mucho contexto. La escuché ayer (lunes), porque hubo mucha gente que me llamó por el tema. La busqué en Youtube, escuché la conferencia, y realmente me llama la atención que se haya repetido tantas veces algo con otro sentido completamente distinto al que el Maestro le dio. Es directo. Refiere al cuerpo de trabajo, incluyendo al plantel, y hablando en términos coloquiales se refiere a que tenemos que cerrar el culo, callarnos la boca y trabajar. Se refiere al grupo de trabajo. Es llano. No se puede interpretar de otra manera. De pronto no son las palabras adecuadas, como tampoco las que utilicé para traducirlo, pero el sentido es directo y no hay lugar para interpretaciones. No hay mensajes para terceros”, dijo el presidente de la AUF en una entrevista que brindó al programa Último al arco de Sport 890.

El técnico definió la derrota ante Argentina como un “trago amargo” y “golpe duro”, y explicó: “Ahora no queda otra que levantarse, recuperarse y salir a pelear los otros partidos de la clasificación. Por suerte, por otros resultados, nos sigue encontrando en una posición de privilegio”.

Este momento de Uruguay lo analiza con “preocupación”, pero dijo que es tan poco el tiempo que hay entre fecha y fecha “que no existe tiempo para pensar en otra cosa que el partido próximo”.

“En las Eliminatorias, Uruguay no encontró su mejor versión, pero, más allá de eso, encontró una posición en la tabla que aún lo ubica en posición de clasificación. Eso es diferente a lo que sucedió en otras Eliminatorias. Con estos puntos, capaz que estábamos sextos o séptimo. Lo bueno es que ahora no se da de esa forma”.

Valoró el plantel de Uruguay y dijo que tiene la “seguridad desde el punto de vista deportivo para lo que viene”.

“Estoy tranquilo porque hay un plantel grande, con variantes, un plantel de calidad en cuanto a la capacidad de los jugadores y eso nos ha dado un diferencial. Eso no lo han tenido otros”.

Dijo que no está en duda la continuidad del cuerpo técnico, y que nunca estuvo en consideración un cambio, incluso en los días más difíciles, después de la eliminación de la Copa América de Brasil, en julio.

“En ningún momento pusimos en duda la continuidad del cuerpo técnico, incluso en momentos muy duros como fue la salida de la Copa América. La salida de la Copa América tuvo un gusto muy amargo, pero el mismo día, manejamos la continuidad del cuerpo técnico y la confianza en el mismo. Hay cuestiones que van más allá de aspectos circunstanciales de un partido en particular”, dijo.

C. DOS SANTOS

Alonso, Domínguez y Bauzá

Alonso comentó que esta mañana realizaron una recorrida por las obras del Estadio Centenario con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, que llegó especialmente para ver cómo está el estadio que el 20 de noviembre recibirá la final única de la Copa Sudamericana y el día 27 de ese mes la final única de la Copa Libertadores.

Informó que a fines de octubre llega la pantalla gigante para el Estadio Centenario, y que la actual que tiene la tribuna Ámsterdam, que será retirada, harán un concurso para que la puedan utilizar en algún estadio del fútbol uruguayo. “Es una pantalla vieja, que hoy tiene una tecnología más actualizada, pero está sana y tiene algunas cuestiones de mantenimiento que hay que atender”.

Consultado si Uruguay-Argentina del 11 de noviembre se jugará en el Campeón del Siglo, dijo que aún no lo decidieron, y que lo conversarán en el ejecutivo este miércoles. “Luego de conversarlo formalmente lo diremos públicamente. La localía la podemos fijar hasta el viernes”.

Explicó que para Uruguay-Argentina del próximo mes no habrá público visitante y que esperan aumentar el aforo, si el gobierno lo extiende. En setiembre permitieron el 40% del aforo, en octubre 50% y esperan un registro superior el próximo mes.