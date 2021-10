La ironía de Tabárez en la conferencia y su llamado a cerrar los esfínteres

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez ironizó en la conferencia de prensa posterior a la goleada contra Argentina por las Eliminatorias y cuando le preguntaron qué le preocupaba tras la derrota respondió: "Mi familia es lo que me preocupa".

El periodista argentino encargado de leer las preguntas le sonrió y le dijo que seguramente se refería a "las preocupaciones futbolísticas", a lo que Tabárez hizo un curioso llamado a cerrar los esfínteres: "Los entrenadores tejemos preocupaciones permanentes, el entrenador debe ocuparse de los problemas que podamos tener y ver cómo los solucionamos. Hay jugadores que son muy buenos en la creación que no estuvieron y no tenemos jugadores tan parejos en cantidad como los tiene Argentina. (Giorgian) De Arrasceta y (Rodrigo) Bentancur no estuvieron. Hay que cerrar los esfínteres, todos el principal la boca, lo único que nos puede reivindicar son los resultados que podamos obtener en el futuro y a eso nos vamos a abocar a partir de mañana", expresó.

Sobre el partido, resaltó los primeros 30 minutos de Uruguay, pero lamentó que el equipo no pudo concretar las chances que generó. "Aparte de defender bien, cuando se recupera hay que llevar la pelota hacia el área rival y eso lo hicimos solo en los primeros minutos del juego. Después creo que Argentina dominó el juego y además tiene a Messi, un Messi líder en estos momentos y eso se hace sentir en el campo. Los goles llegaron en momentos cruciales del partido".

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Messi escapando de Coates

Cuando un periodista argentino le preguntó si para la calidad de jugadores que tiene Uruguay respetó demasiado a Argentina, Tabárez se ofuscó y respondió: "No voy a andar justificando nada, esa no es una pregunta para hacer, es una opinión, capaz que el que hace la pregunta piensa que Argentina no es un buen equipo".

"El fútbol es un deporte muy especial, se pueden jugar 120 minutos un partido y salir 0 a 0. Los que marcan las oscilaciones de la confianza y la desazón son los goles, son los únicos éxitos cuantificables que hay en el fútbol; eso fue lo que sucedió. Argentina tomó confianza cuando tuvo espacios. Hubo una jugada a la salida de un córner a nuestro favor en que quedamos totalmente desbalanceados por ir a buscar. Todo eso se encadena, todo eso hace que el resultado, que no se discute, haya sido abultado", afirmó Tabárez.

Sin embargo, el córner al que refirió se dio en el primer tiempo cuando el partido estaba 0 a 0. Fue la jugada donde Giovani Lo Celso eludió a Fernando Muslera y luego definió de zurda en el travesaño.

Juan Mabromata / AFP

De Paul escapando de Vecino

"Este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, pero hay que tener la humildad de reconocer la superioridad del rival. Y también la rebeldía para el próximo partido, para buscar formas en que esa lucha por los puntos pueda tener alguna actuación mejor para nosotros y que los futbolistas van a seguir intentando y darle la posibilidad de que vengan bunas cosas. Hubo algunas cosas que fueron positivas", destacó.

En la última pregunta justamente le preguntaron sobre los aspectos positivos que vio y Tabárez respondió: "Se trató de llevar a cabo el plan que habíamos hecho, aunque no tuvo resultados. El equipo supo sufrir en la cancha y tener rebeldía. Perder es perder, obviamente las sensación es diferente si pierde por un gol o por tres, pero no es algo importante, esto para nosotros ha sido un cachetazo. Conozco a los históricos y entre nosotros trataremos de salir de esta sensación y de este partido, porque seguimos en zona de clasificación por ahora".