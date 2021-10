Uno por uno: Suárez contra el mundo y bajones pronunciados de Nández y Vecino

Uruguay fue goleado por Argentina en duelo atrasado por la quinta fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 en un partido donde bajó sensiblemente el nivel de varios jugadores que venían actuando de buena forma como Fernando Muslera, Nahitan Nández y Matías Vecino. Como ante Colombia, Luis Suárez volvió a ser de los más destacados.

Fernando Muslera 4: Responsable directo del gol de Lionel Messi, un minuto después de atajarle sin rebote un potente remate rastrero. En ese gol salió a cortar la definición de Nicolás González pero no siguió la trayectoria de la pelota y cuando reaccionó no lo hizo con firmeza de manos para desviar el balón. Salvó un gol hecho al filo del primer tiempo y no tuvo nada que hacer en los otros. En el complemento levantó el nivel y salvó alguna chances claras, como la del minuto 89 ante Ángel Di María.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Muslera, vencido por De Paul

Nahitan Nández 3: De sus peores partidos en la selección. Bajó notoriamente el nivel que logró a partir de la Copa América. Dejó una estancia en un contragolpe en el que Giovani Lo Celso eludió a Muslera y luego estrelló el remate en el palo. Llegó tarde a los cierres en el primer tiempo y siempre le ganaron la posición (como en el primer gol) y perdió la pelota en salida del segundo tanto. Pobrísima actuación.

Juan Mabromata / AFP

Nahitan Nández, superado

Ronald Araújo 4: Una máquina de tirar pelotazos largos sin destino en el primer tiempo (una rareza para su habitual precisión), algo que mejoró en el complemento donde pasó a jugar de lateral, fuera de puesto.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Ronald Araújo cerrando a Nicolás González

Sebastián Coates 4: Bloqueó un par de intentos ofensivos en el primer tiempo donde fue el más solvente del fondo. Llegó tarde en el tercer gol y también estuvo impreciso en los balones largos.

Diego Godín 3: Llegó tarde a marcar a Lautaro Martínez en la jugada del segundo gol y luego dejó una estancia para el último contragolpe argentino del primer tiempo donde Lo Celso asistió a Martínez para otra chance clara de anotar. En el tercer gol no pudo con Messi. Sufrió la velocidad y la potencia de los jugadores rivales.

Matías Viña 3: Apoyó mal las salidas pero fue importante en el mejor momento de Uruguay en dos apariciones ofensivas. En el segundo gol llegó tarde a cerrar a De Paul. Salió sustituido a los 63'.

Nicolás De La Cruz 4: Presionado cuando tuvo la pelota, no pudo influir en el armado (más allá de una pelota que abrió a la izquierda en una de las chances de gol celestes en el arranque). Tampoco pudo darle consistencia al mediocampo. Fue sustituido en el entretiempo.

Matías Vecino 3: Otro que bajó nítidamente el nivel que venía mostrando. Superado en los mano a mano, le ganaron las espaldas con facilidad, tuvo responsabilidad en los dos primeros goles e impreciso con la pelota (78% de acierto en los pases).

Federico Valverde 5: El mejor del mediocampo. El único que pisó el área rival con ambición, metiendo un remate peligroso desde el borde del área. El único que transmitió con retrocesos defensivos de larguísimas carreras en las que recuperó posición o pelotas. De los pocos que se salvó de una noche negra.

Luis Suárez 6: El mejor de Uruguay. En el primer tiempo tuvo tres chances de gol. Dos se las sacó el golero y una dio en el palo. No ligó. Pero se movió bien y fue importante mientras Uruguay estuvo en partido.

Brian Rodríguez 2: Inexplicable titularidad. Tocó 10 pelotas, dio dos pases y los erró. Salió en el entretiempo. No le dieron juego pero tampoco se las ingenió para encontrarlo.

Darwin Núñez 5: Volvió a entrar a jugar fuera de puesto, abierto por izquierda. Tuvo la enorme virtud de que en un partido que estaba totalmente dominado por Argentina consiguió dos pelotas, encaró y culminó las jugadas. En la primera remató muy mal. En la segunda protagonizó una jugada muy similar a la del 1-0 con Benfica contra Barcelona, pero Martínez se la atajó.

Edinson Cavani 4: Entró a jugar abierto por derecha, se esforzó un montón para intentar recuperar la pelota, dio un pase malo en salida que pudo costarle a Uruguay un gol (cerró bien Araújo contra González) y no influyó en ataque.

Lucas Torreira 5: Dio seguridad con pelota pero no pudo cambiar para nada el panorama adverso.



Joaquín Piquerez 5: Correcto en la marca, impreciso en los pases. Otro que nada pudo cambiar.

Giovanni González: Entró en la recta final del juego.