Octubre negro: un reencuentro con lo peor de aquel 2004 de Carrasco y Fossati

Hay que remontarse a aquellos días de 2004, los del final del ciclo de Juan Ramón Carrasco (0-3 con Venezuela, en marzo en Centenario, y con el estadio colmado abucheando al técnico) y el inicio con Jorge Fossati (0-5 Colombia y 1-3 Perú) para encontrar un contexto similar al que termina viviendo esta selección en esta triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de 2022, en octubre.

Ni el bajón que tuvo Uruguay entre junio 2012 a junio 2013, con Tabárez, en el que estuvo nueve partidos sin ganar, llevaron a experimentar la sensación de estos días, en el que el listón anímico llegó al fondo.

Era difícil imaginar otra desenlace para esta selección del que tuvo en estos ochos días, más allá de la ilusión futbolística que despierta el mediocampo de Uruguay con Valverde, Vecino y Bentancur, quienes son capaces de dotar al equipo de algo que nunca tuvo y que bien aprovechado se puede transformar en elementos constructivos de un juego capaz de llevar a la selección a un buen lugar.

Lo que ocurrió era parte de lo previsible. Después del calendario que en abril manipuló FIFA y le puso a Argentina en medio de Colombia y Brasil, sin justificación alguna, las aspiraciones de los celestes pasaban por un triunfo en Montevideo, frente a los cafeteros, y poco más.

Ni eso ocurrió. Por cuestiones de azar, porque Colombia tuvo la carta libre que le dio el árbitro para cortar y pegar en el Gran Parque Central, lo que ocurrió hace una semana marcó el inicio de 270 minutos que mostraron algunas facetas de esta selección que ilusionan, y al mismo tiempo le dieron una paliza a las respuestas anímicas, que fueron demoledoras.

Este jueves en Manaos Uruguay bajó el telón a la peor semana de los 15 años de Tabárez en la selección, en la que, lo más preocupante, es que no ofreció más alternativas para el ataque que la vieja dupla goleadora que está pidiendo a gritos reducirlo a uno de los dos en la oncena y alimentar con otros futbolistas el nuevo circuito futbolístico. Al menos por el nivel que ofrece Cavani, que está lejos de la forma que pueda justificar su titularidad.

Dolió ver a Uruguay este jueves en Manaos. Más que por Brasil, por el funcionamiento de Uruguay, que estuvo muy lejos de aquella media hora ante Colombia en Montevideo, en la que pudo encauzar el partido hacia un lugar diferente al que terminó (0-0), y también los primeros 30 minutos en Argentina, en los que con un equipo estratégicamente bien parado le peleó el triunfo.

Dolió ver jugar a Uruguay sin actitud. Esto no quiere decir, ni imaginar, el juego brusco, raspar en el medio y encerrarse en dos líneas de cuatro para defender en 30 metros de la cancha y contragolpear, porque no es la característica de este equipo, porque es un estilo que Tabárez enterró al confiar el juego a estos futbolistas, pero tampoco la displicencia con la que actuaron.

En Manaos, Uruguay se pasó de lírico, y Brasil abusó de la superioridad futbolística que tiene en el continente y que solo pudo frenar Colombia, que le empató el domingo. Los cafeteros fueron los únicos que le sacaron puntos.

Lejos de imaginar que terminó lo peor, este tramo de terror de Uruguay en las Eliminatorias continúa. El 11 de noviembre recibirá a Argentina en Buenos Aires y cinco días después debe viajar a La Paz, donde Bolivia viene de conquistar en junio, setiembre y octubre 10 de sus últimos 12 puntos. Este jueves despachó a Paraguay con un 4-0.

La actuación en esta triple fecha de octubre, en la que un punto dejó un saldo negativo para Uruguay (debía ganar tres para darse por satisfecho, y si lo hubiera conseguido estaría tercero en la tabla) pone a los celestes en problemas.

Equipo PTS J G E P GF GC 1 Brasil 31 11 10 1 0 26 4 2 Argentina 25 11 7 4 0 19 6 3 Ecuador 17 12 5 2 5 20 13 4 Colombia 16 12 3 7 2 16 16 5 Uruguay 16 12 4 4 4 14 17 8 Chile 13 12 3 4 5 14 14 9 Bolivia 12 12 3 3 6 18 26 6 Paraguay 12 12 2 6 4 9 17 7 Perú 11 12 3 2 7 11 21 10 Venezuela 7 12 2 1 9 8 22

La selección quedó quinta, en un apretado grupo de siete selecciones, separadas por seis puntos (la única que quedó fuera es Venezuela), que aspiran a conquistar dos cupos directos y el repechaje para el Mundial.

No obstante, la peor lectura que dejó esta fecha es la traducción futbolística de lo que está jugando Uruguay y la incapacidad para aprovechar lo que emerge desde el mediocampo.

Tabárez sigue insistiendo con Suárez y Cavani y, en este momento, no son la solución para sus problemas ofensivos. Sorprendentemente Darwin Núñez, goleador en Portual, no anduvo en esta triple fecha; Brian Rodríguez volvió a bajar su nivel, con el que había causado una gran impresión en setiembre; De Arrascaeta se lesionó; Gastón Pereiro no es solución para estos problemas; Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez aún están en una etapa de desarrollo.

Se apaga el fuego de los históricos futbolistas y crece el de los nuevos volantes, pero Tabárez no consigue equilibrar eso para sacar la mejor forma dentro del campo.

Se fue octubre negro con su lastre que duele, promovido por la manipulación que hizo FIFA con el calendario, de Colombia, Argentina y Brasil. No obstante, la resaca seguirá en noviembre, en donde Uruguay tiene que esperar que los demás resultados le sigan favoreciendo para entrar en enero y marzo (Venezuela, Paraguay, Perú y Chile) para pelearle a los que futbolísticamente están a su alcance la clasificación directa al Mundial.

Uruguay está herido en su espíritu, quedó comprometido en la tabla, pero, incluso frente al peor ánimo de estas horas, futbolísticamente tiene algunos elementos (Valverde, Vecino y Bentancur) que invitan a creer que entre enero y marzo, se podrá reencontrar con esos puntos que lo pondrán en Catar 2022. Pero hasta esos partidos, este trago será difícil de digerir. Y la imagen de aquel Uruguay de 2004 con Carrasco yéndose abucheado del Centenario y Fossati arrancando su ciclo con dolorosas derrotas, es lo más parecido a este Uruguay en el final de las Eliminatorias 2022.