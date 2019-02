La bronca de Nadal con Kyrgios: “Le falta el respeto al público, al rival y a sí mismo"

El español Rafael Nadal, segundo de la clasificación mundial de la ATP, aseguró que el australiano Nick Kyrgios, que le eliminó del Abierto Mexicano de tenis, "no es mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a sí mismo también", lo que no le impidió felicitarlo por la victoria.

En su segundo encuentro en Acapulco, Nadal cedió ante Kyrgios después de 3 horas y 3 minutos, por 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (6), después de desperdiciar tres pelotas de un partido en el que su rival hizo ver que se sentía mal del estómago primero, lo que le llevó al vestuario, de las rodillas y, por último, de la espalda, para lo que requirió un masaje.

"Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo", dijo el tenista balear, que añadió que el australiano tiene "talento para ganar un Grand Slam", pero "por algo está donde está".

Rafa Nadal reconoció las grandes condiciones de Kyrgios, pero afirmó que le falta tener más respeto por el público, por los rivales y por él mismo. pic.twitter.com/nCWLCxhuef — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2019

Los dos rivales insistieron en el servicio como prioridad y no pudieron marcar diferencia hasta que en el sexto juego de la tercera manga Nadal se puso con un 0-40 y obligó a Kyrgios a venir de atrás para saltar tres puntos de rompimiento, quizás la clave del encuentro.

Una vez recuperado de su momento de debilidad, Kyrgios sacó a relucir sus modales, hizo un servicio de abajo hacia arriba y le reclamó al árbitro, sin embargo su juego siguió potente y, otra vez firmaron el 6-6 y se fueron al desempate.+

Nadal aseguró que, por momentos, Kyrgios pareció lesionado y luego estuvo en perfecto estado, aunque reconoció que la derrota estuvo relacionada con cosas que dejó de hacer ante el australiano.

Match point saves, controversy, and a big upset...



Relive the DRAMATIC finale to Nadal Kyrgios in Acapulco 😳 pic.twitter.com/xcn8kFzL7M — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019

"Soy una persona crítica conmigo mismo, no he jugado un poquito mejor; en 10 partidos como éste con situaciones que se dieron, debía ganar al menos ocho, por probabilidad, pero así me tocó", dijo.

Nadal dijo que no juega torneos como preparación para otros sino para dar lo mejor e intentar ganarlos y es lo que pretendía en Acapulco no como una previa de los másters 1.000 de Indian Wells y Miami que jugará en marzo

"Cuando juego aquí no pienso en nada más, es mi verdad. Viene ahora Indian Wells, un torneo que me gusta y tengo tiempo para recuperar el nivel, semana y media para entrenarme bien", dijo el ganador de 17 Grand Slams, quien llegó a Acapulco con déficit de entrenamientos por una dolencia en la muñeca.

