Luis Suárez acaparó las portadas tras su brillante actuación

La magnífica actuación de Luis Suárez en el 3-0 de Barcelona ante Real Madrid este miércoles de visita en el Santiago Bernabéu por las semifinales de la Copa del Rey fue destacada en las tapas y crónicas de los principales diarios deportivos de España, tanto los de la capital como los de Cataluña.

"Luis Suárez pone lo que el Madrid no tiene", dijo el diario Marca en su nota, mientras que en la tapa tituló “La diferencia entre perdonar y no perdonar”, con una foto de Vinicius, el merengue que no estuvo claro para definir, y del uruguayo, que anotó dos goles.

“El Real se despidió del título que tenía más a mano produciendo un partido notable, pero sin lo que siempre tuvo: pegada. Desperdició media docena de ocasiones claras, con Vinícius de nuevo destacado, pero sin acierto es imposible. Eso que sobró a Suárez. Ni siquiera hizo falta una buena versión de Messi”, dice la nota.

En la misma línea tituló el diario As, también de la capital, en su tapa: “Vinicius juega, Suárez mata”.

En los diarios catalanes Suárez también encabezó las portadas, si bien se destacó más lo logrado por el equipo, que volvió a ganar en la cancha de Real Madrid.

“Final letal”, tituló Mundo Deportivo, con foto del salteño. “Un doblete de Luis Suárez, con penalti a lo Panenka, y un autogol de Varane dejan muy tocado al Real Madrid”, dice la nota.

Mientras que en Sport se lee “los amos del Bernabéu”, con una foto colectiva.

En tanto L’Esportiu tituló “Devastador”, con una foto de Suárez celebrando uno de sus goles.