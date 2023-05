La Cámara de Diputados brasileña investigará al Movimiento de los trabajadores sin tierra

En la Cámara de Diputados brasileña, hegemonizada por la oposición al presidente Lula da Silva, se creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar las ocupaciones de tierras supuestamente promovidas y dirigidas por el Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra (MST).

Según Joao Stedile, miembro de la dirección nacional del MST, en realidad la Comisión busca desviar la atención de las acciones ilegales cometidas por la agroindustria y propuso a su vez que el Congreso investigue las actividades de los terratenientes y el sector agroindustrial afín.

“Lo que deberíamos tener es una CPI para investigar a los que hacen deforestación, a los que invaden tierras indígenas, a los que invaden zonas de las comunidades quilombolas, a los que usan pesticidas”, señaló.

Aunque Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales el año pasado, el parlamento sigue dominado por fuerzas de derecha, incluidas las que respaldan al expresidente Jair Bolsonaro.

Stedile dijo que, durante las primeras administraciones presidenciales del Partido de los Trabajadores, una parte de los congresistas de derecha y sus simpatizantes seguían haciendo acusaciones falsas de que el MST vivía del dinero público. Sin embargo, el líder nacional señaló que el movimiento salió fortalecido luego de más de seis años bajo los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Para Stedile, una motivación clave detrás de la creación del CPI es tratar de desestabilizar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Quieren incriminar al gobierno. Desde el punto de vista de la lucha política, la CPI está más contra el gobierno que contra nosotros. Es como decirle al gobierno: no avance en la reforma agraria, no presente un plan de reforma agraria, no ayude al MST”, agregó.

Como miembro de la delegación que viajó con el presidente Lula a China este mes, Stedile dijo que el movimiento ha avanzado en las relaciones con Beijing. Se había firmado un acuerdo en 2022, inicialmente con el Consorcio del Nordeste, para obtener maquinaria para pequeños agricultores en Brasil.

Tras la visita de este mes, se acordó que empresas chinas enviarán unas 50 piezas de maquinaria agrícola para pequeñas propiedades. Se espera que la maquinaria llegue en agosto y septiembre y, posteriormente, habrá un período de pruebas. El siguiente paso es la creación de empresas con capital brasileño y chino para fabricar, en Brasil, las máquinas que resulten más útiles.

“Todos nuestros asentamientos necesitan máquinas. Nadie quiere seguir con la azada. Incluso para sustituir el herbicida, por ejemplo, que es un agrotóxico, tiene que haber una desbrozadora mecánica. No podrás cavar 10 hectáreas. Pero si tienes un pequeño tractor, puedes desmalezar y eliminar la [necesidad de] veneno, el herbicida”, dijo el dirigente.

Stedile también se refirió a la relación con el ministro de Agricultura, Carlos Favaro. Esta semana, Favaro en declaraciones a los periodistas, defendió el derecho a la tierra, pero dijo que las “invasiones” son comparables al incidente del 8 de enero de este año, cuando partidarios de Jair Bolsonaro atacaron el Palacio del Planalto y las sedes del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia.

El dirigente se refirió a Favaro diciendo que es “un hombre serio, que quiere que la agricultura resuelva los problemas de la gente”, y estimó que el ministerio está “en buenas manos”. También dijo que la comparación hecha por el ministro es el resultado de una retórica común entre figuras políticas.

“Los que están haciendo invasiones en el país son los de la agroindustria, que invaden tierras indígenas, tierras quilombolas y tierras públicas. Esto es invasión. Es la apropiación de la propiedad en beneficio propio. La ocupación es una movilización social de los campesinos, con sus familias, para presionar al gobierno para que aplique la Constitución. Y lo mezclan todo. La próxima vez que me reúna con Favaro se lo explicaré”, concluyó.

Otro dirigente del MST que se explayó sobre la creación de la Comisión fue Ceres Hadich, quien en una entrevista con la Central do Brasil dijo que no era la primera vez que sufrían este tipo de ataques y el intento de criminalización a través de una CPI y que el MST ya había pasado cinco veces por esa situación.

Hadich dijo que la propuesta de crear la Comisión fue la combinación de varias iniciativas de los sectores de derecha, entre ellos el presidente de la Cámara, Artur Lira, y los diputados Coronel Zucco y Ricardo Salles, de fuertes vínculos con el sector ruralista.

El dirigente agregó que el ataque contra el MST por parte de la ultraderecha busca inmovilizar al movimiento, ponerlo a la defensiva para poder avanzar hacia el desmantelamiento de la reforma agraria.

(Peoples Dispatch, Resumen Latinoamericano)