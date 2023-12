La campaña, los sincericidios y los impuestos

Antes de que llegara Papá Noel hubo controversia electoral y con un regalito con moño grande: los impuestos. Está en la tapa del manual inexistente de la política que un candidato debe evitar 1) hablar de subas de impuestos un año antes de las elecciones 2) prometer lo que difícilmente podrá cumplir en materia de impuestos. Este segundo punto, sin embargo, casi nunca se respeta.

En esta semana de previa navideña, mezcla de calma chicha con locura de todo lo que quedó por hacer, los dos candidatos por ahora favoritos para llegar a competir por la Presidencia por el Partido Nacional y el Frente Amplio, tuvieron un cruce no planificado por este tema.

Álvaro Delgado salió a la cancha con todo luego de renunciar a la Secretaría de la Presidencia que ejerció durante todo el gobierno de Lacalle Pou. En un acto llamó a votarlo porque “lo que está en juego” en la próxima elección es “mucho más que cinco años, nos vamos a jugar el Uruguay del futuro”. “En la elección que viene, o avanzamos en este mismo camino, con innovación y desarrollo (...) o gana el Frente Amplio y retrocedemos varios casilleros, al peor FA, el más radical, el que no tiene cortafuego ni interlocutores. Que además va a condicionarnos a gobernar en estado de asamblea, condicionados por los sindicatos. Pero que, además, va a volver a emparejar hacia abajo y a dividir en buenos y malos a una sociedad que no tiene más divisiones”, dijo.

Unos días antes Yamandú Orsi se había metido en el berenjenal de los impuestos, del que podría haberse mantenido alejado por un tiempo más. En entrevista con Telemundo recordó que el presidente Lacalle Pou prometió en 2019 "no subir impuestos ni tampoco tarifas", pero que luego incumplió esa promesa. "Dijo que no iba a tocar el bolsillo a los uruguayos y todos sabemos lo que pasó. Yo me comprometí hace poco a no mentir y nadie me baja de eso. Yo no miento", señaló. Ergo, dijo que no podía descartar ni afirmar que habrá suba de impuestos si gana.

Delgado tomó la posta y se apuró a afirmar, en entrevista radial con 12 PM de Azul FM que no iba a subir impuestos. "No estoy diciendo no descarto ni afirmo”, dijo refiriéndose sin nombrarlo a Orsi. “No voy a subir los impuestos. Cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos", agregó. Sus dichos, a poco menos de un año de las próximas elecciones, sonó fuerte, claro y electoralista, lo que en su caso no tiene ningún componente negativo porque está en campaña feroz. Otra cosa, claro está, es si podrá sostener lo que parece como una gran promesa de campaña, en caso de resultar electo.

Las afirmaciones de ambos precandidatos dieron lugar a un ida y vuelta que, aunque superficial en la forma en que se procesó, da para analizar con más cuidado. Lacalle Pou dijo que no iba a subir impuestos y no lo hizo, dicen quienes analizan los hechos puros y duros. En cuanto a las tarifas, sostienen los defensores de esta administración, subieron por debajo del IPC, con lo cual no es aumento. Claro que siempre hay dos o tres o cuatro lectura si de política se trata.

Por eso Orsi recordó los números macro, como desde hace tiempo viene haciendo el Frente Amplio. El déficit fiscal está igual que en 2019, y esa había sido la bandera que había esgrimido Lacalle Pou con más fuerza a la hora de construir el discurso de su campaña. Que en este quinquenio haya habido año y pico de actividad muy disminuida por la pandemia y gastos millonarios derivados de ella, no es un punto que la actual oposición recuerde. "Es claro que dos veces sopa los uruguayos no vamos a tomar, lo prometieron en el 2019 y todos sabemos lo que pasó. Tenemos que ser responsables, yo lo voy a ser", dijo Orsi, refiriéndose al déficit fiscal.

Declaración viene y declaración va, ahora Orsi quedó enganchado en su discurso de “no puedo asegurar nada con respecto a los impuestos, porque yo digo la verdad”, lo cual suena lógico y razonable, pero no es la mejor carta a la hora de pelear una elección que puede estar reñida. Y a Delgado le pasó lo mismo, a la inversa: se comprometió a no subir impuestos sin saber qué puede pasar ya no en los próximos cinco años de gobierno, sino en este 2024 electoral. Sequías, lluvias, guerras y otras “pequeñeces” han cambiado el rumbo de la economía ya no nacional, sino internacional, en lo que tarda un pestañeo.

Enzarzados ya ambos en sus respectivas posiciones, Delgado redobló apuesta y dijo: “En vez de enojarse, y de andar zigzagueando para no decir definiciones… Porque, en definitiva, cuando no sos claro es porque tenés un cangrejo debajo de la piedra y algún impuesto quieren poner. El Uruguay necesita explicaciones, no gente enojada. Los candidatos tenemos que ser claros con la gente. Los candidatos del FA tienen que ser claros con la gente. ¿Van a poner más impuestos o no? Nosotros somos claros y decimos que no, y ellos andan diciendo ‘Gre Gre’ para decir ‘Gregorio’".

¿Impuestos suben o no suben? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién se compromete más o menos? Felices Fiestas. La campaña no para ni por el nacimiento del niño Jesús.