La comisión disciplinaria de la AUF no tendrá competencia en los clásicos de verano

La comisión disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no tendrá competencia para actuar durante los partidos clásicos entre Nacional y Peñarol que se disputarán el 22 y 26 de enero, explicó a Referí Juan Pablo Decia, miembro de la comisión.

El Ejecutivo de la AUF resolvió el viernes que "va a prestar los servicios" pero no participará "en la organización de los partidos" que están rodeados de una aureola de inseguridad después de los incidentes que se registraron en las últimas semanas en la calle y que le costó la vida a dos hinchas, uno de cada equipo.

Debido a esto no actuará la Comisión Disciplinaria y por tanto no habrá sanciones por parte de la Asociación para los clubes ni jugadores en caso de riñas o expulsiones.

Diego Battiste

Trindade y Ocampo van por el balón

"Al no ser organizados por AUF, la Comisión de Disciplina no tiene competencia para tratar cualquier asunto vinculado a los clásicos. Si se produce algún incidente dentro o fuera de la cancha, o las incidencias deportivas, expulsiones y demás, están exentas de las responsabilidades de AUF, no puede intervenir la comisión", explicó Decia.

Agregó que "si hay una riña entre los jugadores, o un problema con los hinchas que pueda generar responsabilidad objetiva de los clubes, en este caso no va a existir por no estar dentro del ámbito de actuación material de la comisión".

Otra arista más que se agrega a los partidos de pretemporada previstos para este mes de enero: el 22 en el Estadio Centenario y el 26 en el Campus, aunque podría jugarse en otro lugar.