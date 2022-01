Pablo Cuevas llegó a Melbourne, dio positivo de covid-19, y se pierde el Abierto de Australia

El tenista uruguayo Pablo Cuevas mostró toda su desazón al llegar a Melbourne, ya que dio positivo de covid-19 y no podrá tomar parte del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

"Hola, al llegar a Australia me hice la prueba de antígeno y de PCR y bueno, di positivo (de covid-19) por lo cual empieza en cualquier momento la temporada 2 de las historias de Australia (ya que el año pasado, como se verá, le sucedió algo parecido). Esta vez sí más que justificado voy a tener que estar encuarentenado, me pierdo el torneo, así que se imaginarán que estoy totalmente copado con haber viajado dos días hasta acá ya que no estamos volando por Santiago, tuve que dar la vuelta al mundo para llegar, meterme ahora unos días en cuarentena y cuando salga, haberme perdido el torneo y pegar la vuelta para atrás. Así que espero que estén disfrutando más que yo de sus respectivas vacaciones", dijo el uruguayo en una historia de Instagram.

Instagram

Así se mostraba Cuevas en la cuarentena de 14 días del año pasado cuando no fue positivo de covid-19

En esta misma época, pero del año pasado, a Cuevas le había sucedido algo similar. Llegó al hotel y cuando lo hizo, le avisaron que dos pasajeros habían dado positivo de covid-19, por lo que se tuvo que guardar durante algunos días en el cuarto de un hotel.

Allí empezó a mostrar cómo pasaba el tiempo y cómo de alguna manera "entrenaba".

Al terminar la cuarentena el año pasado, Cuevas "rompió todo" de alegría en la habitación y mostró otra historia de Instagram luego de haber permanecido durante dos semanas sin poder salir de la misma habitación.

Finalmente, a diferencia de este año, llegó con lo justo pero pudo participar del Abierto de Australia en aquella ocasión en donde fue eliminado por Alex de Minaur en segunda ronda, tras haberle ganado a Andreas Seppi en la primera.