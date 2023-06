La confusión de la fiscal Gabriela Fossati entre el Censo 2023 y la Encuesta Continua de Hogares: ¿qué tenés que saber?

La fiscal Gabriela Fossati –que investigó el llamado caso Astesiano hasta ser apartada en marzo– denunció que sufrió una "situación irregular" en el marco de la etapa presencial del Censo 2023. El hecho fue finalmente aclarado por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal: se está realizando en simultáneo la Encuesta Continua de Hogares.

"Vino un hombre a mi domicilio, indicando que venía por el Censo. Le comuniqué que ya había sido censada, que vinieron y hablaron con mi hija, y luego se comunicaron por teléfono conmigo en 2 oportunidades.", contó Fossati en su cuenta de Twitter el pasado sábado 3.

"El hombre me indicó que no era posible y que si no le abría pondría que me negaba a ser censada. Le respondí que no podía hacerlo porque no era lo que yo le decía, pidiendo que se comunicaran desde la institución para aclararme a quien le había dado los datos", continuaba el hilo de Twitter.

"Reiteró que pondría que me negaba a hacerlo, a lo que le recordé que como funcionario público no podía dejar una constancia falsa. Le pedí que me diera su nombre y un teléfono para verificar la situación, pero se negó a identificarse. Cuídense porque es una situación anormal.", concluyó Fossati que en abril le comunicó al fiscal de Corte, Juan Gómez, que abandonará el ministerio público este año.

La fiscal llamó al 911 por la situación que vivió con el censista.

Este lunes la llamó Diego Aboal, director del INE y le aclaró lo que había pasado.

"Parece que quien vino a mi domicilio sí era censador, pero porque hay dos censos paralelos. Ya le explicaron cómo debe trabajar mejor.", informó la fiscal. Según Fossati, Aboal fue "muy correcto en su aclaración".

El director del INE, en su propia cuenta, explicó que la confusión se dio porque en paralelo al Censo 2023, se está realizando la Encuesta Continua de Hogares.

"Acabo de llamar a la Fiscal, para confirmar que la persona que la visitó era un censista. Cabe aclarar que de forma simultanea al #censo2023uy estamos haciendo la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Son 2 relevamientos distintos. Ante la duda, pedir C.I. y verificar en 0800 2023.", indicó Aboal.

Cómo identificar a un censista

Los censistas van a los hogares con un chaleco identificatorio que tiene logos tanto del INE como del Censo 2023. Los trabajadores tienen además un carnet de identificación.

“Ante la menor duda, verifiquen la identidad del censista”, había dicho el director del INE en Desayunos Informales (Canal 12) en las últimas semanas. Así, informó de que eso puede realizarse de dos formas: llamando al 0800 2023 (un call center que el INE habilitó justamente para esto) y a través de la página censo2023.uy, que cuenta con un verificador de censistas; “pongan el número de identidad que va a aparecer en el carnet y de inmediato les va a decir si es o no”, expresó el director del instituto.