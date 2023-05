Gabriela Fossati denunció penalmente al fiscal Romano por violencia de género

Sobre este último punto, Fossati en su denuncia expuso: "Debo reconocer que a través del informe he comprobado que ha habido una evolución en lo que respecta a la interpretación de lo que conforma violencia de género para la Fiscalía, que no se manejaba cuando yo trabajaba en la materia (fue fiscal de Violencia de Género)".

Indicó que se enteró del resultado por un periodista y luego a través del sistema, aunque no recibió copias de lo declarado por los testigos que ella propuso. El informe dice que las testigos declararon no haberse sentido nunca agredidas por Romano, mientras que Fossati afirma que sí, que dejaron en claro "su estilo amedrentador".

Según refirió, el informe decía que no hubo violencia de género porque fue una discusión subida de tono entre dos personas que son pares. "Con estas premisas, un matrimonio de profesionales que tiene una desavenencia en el ámbito del hogar por una diferencia vinculada a un tema familiar, si el hombre la encierra en una habitación, le impide la salida y le grita, no sería una situación de violencia de género", citó, realizando un paralelismo con lo que ella denuncia que pasó.

"A mi juicio, siempre hay una desigualdad en lo que refiere a un enfrentamiento entre un hombre y una mujer con gritos, porque la mujer biológicamente tiene una condición física más débil. No tengo duda de que, si fuera hombre, ante sus agravios, habría reaccionado de manera muy diferente a cómo lo hice", resaltó.

Fossati relata en su denuncia que el 13 de marzo Romano concurrió al que era su despacho, ingresó sin permiso, cerró la puerta y "se paró a una distancia no mayor a un metro" de donde ella trabajaba. Eso, según dijo, le impedía moverse para retirarse.

"Comenzó a gritarme que yo quería destruir a la institución, que yo había hablado mal de todo el mundo, que nadie me quería, que no estaba bien", complementó. A su vez, que había tenido problemas con el exfiscal de Corte Jorge Díaz, con el actual, Juan Gómez, con el presidente de la Asociación de Fiscales Willian Rosa y con el fiscal Ricardo Perciballe, este último, por un "incidente" ocurrido en 2006 cuando trabajaban en Rocha.

"Realmente su agresividad me puso muy nerviosa, no podía irme porque me bloqueaba la salida y había cerrado la puerta, lo que provocó que comenzara a temblar", detalló en su denuncia y agregó que obligó al equipo de ella –que en ese momento eran Gloria Nicolini y Pablo Bardino– a que se quedaran en el lugar en condición de testigos.

Subrayó que le pidió varias veces que no gritara y que se fuera, pero que recién se fue cuando Bardino le manifestó que lo incomodaba. También destacó que, a su juicio, Romano hablaba "en nombre de un colectivo del que solo aportó los nombres de Díaz, Gómez, Rosa y Perciballe". "Sabido es que en la Fiscalía hay una división interna importante, acentuada a partir de la Administración del Dr. Jorge Díaz, pero nunca había derivado en un episodio de violencia de estas características", afirmó.

Por otra parte, indicó que los motivos de lo que entiende fue una agresión injustificada de parte de Romano era que ella "no le hiciera más preguntas" sobre la entrevista que él tuvo con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano en la cárcel. Indicó que esa visita la hizo sin convocar a ningún integrante del equipo y que "centró su interrogatorio en aspectos vinculados" a su trabajo, "(casi una auditoria, una investigación administrativa)". También, sostuvo, buscaba que le diera información de autoridades de Torre Ejecutiva.

Más adelante, informó que Romano le ofreció a la esposa de Astesiano la calidad de testigo intimidada para que aportara información "que le interesara". Eso, sostiene Fossati, no lo informó ni lo registró en el sistema.

"Entiendo que su violencia estuvo dirigida a obligarme a no profundizar en los motivos que lo llevó a procurar inmiscuirse en unas investigaciones que se llevaban adelante, motivo por el cual no pidió a nadie del equipo que lo acompañara", consideró.

En su declaración en la investigación administrativa en la que se lo terminó declarando inocente, el fiscal Romano hizo una extensa descripción de todo lo que había sucedido en los días previos al conflicto, en qué circunstancias se dio su encuentro con Astesiano y charlas previas que había tenido con Fossati en las que los dos habían coincidido en que lo mejor era que se reintegrara ella para tomar determinadas decisiones. Pero, describió Romano, ella le reprochó el comentario de que quizás tenía material del caso Leal en su domicilio. “Parece que hiciste todo para generar suspicacias”, decía el mensaje que leyó Romano.

En ese contexto, que ya venía crispado, es que él decidió subir al despacho de Fossati a conversar personalmente. Según él, él ya le había expresado que utilizó en la audiencia una expresión equivocada y que pedía disculpas, que por suerte Nicolini había subsanado el error en la misma instancia.

De acuerdo a la versión del fiscal, cuando ingresó él le preguntó por qué Fossati decía que él le había pedido que se reintegrara a trabajar estando de licencia médica (él lo que manifestaba era que habían convenido aguardar a su vuelta para tomar algunas decisiones). Relató que ella le respondió: "¡A mí tratame bien!".

"Ella me responde que es una barbaridad y que yo quise generar suspicacias. Yo respondo enojado que no quería generar ningún tipo de suspicacias. Ella me dice que mi tono era de un violento (...) A eso le respondí que no era por la condición de mujer que estaba enojado", relató Romano.

El fiscal reconoció que le dijo que si quería denunciarlo que lo hiciera tranquilamente. "Quiero señalar que estaba molesto pero no quise violentarla y menos por tema de género. Yo estaba molesto por los chats que me estaba mandando, me estaba fastidiando con los audios y los WhatsApps, cometí el error de subir. También señalé que le dije a ella que se había peleado con mucha gente en Fiscalía, que había tenido problema con mucha gente y que su conducta estaba destruyendo la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la credibilidad de la misma", expresó en un momento.

Más adelante, agregó: "Nunca pretendí ejercer violencia sobre una mujer (…) Entiendo que ella me provocó, no logré contener mi impulsividad y cometí el error de subir a su despacho (…) Le nombré a Perciballe, a Juan Gómez, a Willian Rosa que ella había tenido problemas con los mismos, que a Rosa lo llamó de fiscal adscripto y ella me preguntó ‘¿qué es Rosa?’ y yo le dije que ella lo hizo en tono peyorativo, tratando de disminuir su condición. Yo pretendí aclarar una situación y me equivoqué en el camino que elegí".