La conmovedora historia de por qué Acuña fue el único que no festejó con la camiseta de "Argentina campeón"

Marcos Acuña fue el único jugador de la selección argentina que no festejó con la camiseta que decía "Argentina campeón de la Copa América 2021" luego de vencer a Brasil en Maracaná 1-0 el pasado sábado a la noche.

Al volante argentino se lo pudo ver con una camiseta blanca con una mariposa roja y la inscripción "Luz" en ella.

¿Cuál fue la razón? Luz era la hija de un fotógrafo de Racing de Avellaneda con el que el futbolista se hizo amigo cuando jugó en esa institución.

La niña falleció hace dos meses y Acuña la recordó con esa camiseta.

@AcunaMarcos17

Marcos Acuña junto a Guido Rodríguez

Con la misma posó orgulloso, entre otros, con el capitán albiceleste, Lionel Messi y la Copa América.

También lo hizo con Guido Rodríguez, el volante de Betis, autor del gol contra Uruguay en la victoria por 1-0 de los argentinos en el debut celeste en este certamen que se disputó en Brasil.

El papá de Luz, le contestó a Marcos Acuña en su cuenta de Instagram.

"Que te puedo decir amigo si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa 🦋 en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón", escribió.