¿Qué dijo Gastón Ramírez sobre la posibilidad de volver a Peñarol en el próximo período de pases?

El volante uruguayo Gastón Ramírez decide por estas horas su futuro futbolístico tras terminar el 30 de junio su contrato con Sampdoria, club al que llegó en 2017 y donde terminó siendo uno de los capitanes del plantel.

En una entrevista con Rock & Gol que se emite por Impacto FM 98.9, en su natal Fray Bentos, Ramírez contó desde Italia su actual situación.

"Terminé contrato, estoy libre, me vine para esperar qué soluciones puedo encontrar para lo que viene. Mi prioridad es seguir en Europa, mi idea es siempre estar acá tratando de competir al más alto nivel. Veremos que puede suceder en el futuro", expresó.

Miguel Medina / AFP

Contra Atalanta con la camiseta de Sampdoria, jugó de 2017 a 2021

Consultado sobre la posibilidad de retornar a Peñarol, el volante zurdo respondió: "Soy hincha y me siento identificado con el club, pero hoy en día no es solo cuestión deportiva sino también familiar. Mi mujer está muy adaptada acá, mi hija también, la prioridad no es lo que yo quiera hacer sino también el bienestar de la familia".

Cuando le preguntaron si estaba "descartada" entonces su posibilidad de retornar a Peñarol cuando en Uruguay se abra el período de pases el próximo 2 de agosto expresó: "En este momento sí, por muchos motivos, me siento con mucha fuerza de poder competir a este nivel, voy a seguir soñando de seguir siempre mejorando y ya van 11 años que estoy en Europa, no son pocos y me siento bien para seguir. La realidad hoy es que quiero estar acá y quiero seguir compitiendo al mayor nivel que pueda".

Su intención es seguir en Europa: "Italia, España estoy abierto a escuchar ofertas que lleguen, me sentaré cuando llegue el momento a decidir a dónde ir y qué ofertas tenemos".

Sobre la posibilidad de jugar en Genoa, clásico rival de Sampdoria, expresó: "No creo, por el cariño de la gente de Sampdoria no buscaría arruinar algo por quedarme en esta ciudad, me quedo con el cariño y el respeto que la gente me tiene".

Sondeos de Turquía y River argentino

Según Sporx de Turquía, Galatasaray está dispuesto a ofrecerle un contrato de € 2,5 millones al año y de pagarle una prima de € 1,5 millones para contar con sus servicios, aunque Trabzonspor de Turquía también lo quiere.

En Galatasaray juegan los uruguayos Fernando Muslera, capitán del equipo, y Marcelo Saracchi.

Muslera, quien sufrió una fractura de tibia y peroné el 14 de junio del año pasado, es capitán de Galatasaray y en marzo de este año renovó su contrato hasta 2024, a pesar de que Boca Juniors quería contar con sus servicios cuando terminara su vínculo el 30 de junio.

Ramírez jugó 43 partidos en la selección uruguaya con Muslera, fue mundialista en Brasil 2014, disputó la Copa América 2016 y la Copa de las Confederaciones en 2013.

Ramírez con el profe José Herrera, jugador del proceso de selecciones

Además de que su nombre circula en el mercado europeo, Ramírez también es objetivo de River Plate argentino.

Según informan medios de la vecina orilla, Marcelo Gallardo quiere reforzar el plantel con el uruguayo y también con Juan Ramírez, de San Lorenzo. Al nacido en Fray Bentos lo representa Pablo Bentancur.

Campeón uruguayo en la temporada 2009-2010 con Peñarol, Ramírez emigró a Italia a mediados de 2010 para jugar en Bologna (2010-2012), luego se fue a Inglaterra para militar en Southampton (2012-2015), Hull City (2014-2015), nuevamente Southampton (2015-2016) y Middlesbrough (2016-2017) retornando a la Serie A para defender a Sampdoria (2017-2021). Fue seleccionado sub 20 en el Mundial de Egipto 2009, disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entre 2010 y 2016 jugó en la selección mayor aunque ahora siente que ese ciclo se terminó: "Cuando ves una lista de 50 jugadores y no estás te hace sentir lejos de la selección", le dijo a Rock & Gol.