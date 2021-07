¿Qué pasa con Formiliano que tiene contrato hasta fin de año y lleva tres fechas sin jugar?

Desde el 13 de junio no pisa la cancha. Lleva tres partidos sentado en el banco de suplentes y no jugó el clásico a pesar de que con tres goles contra Nacional es el mayor goleador clásico en el actual plantel de Peñarol. Fabricio Formiliano tiene contrato, pero no juega en el aurinegro. ¿Qué pasa?

El zaguero de 28 años tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, en la sexta fecha del Torneo Apertura, el entrenador Mauricio Larriera lo removió del equipo titular poniendo en su lugar a Carlos Rodríguez. En el clásico disputado el domingo, Rodríguez jugó un muy pobre partido. Tuvo enormes problemas en la entrega y perdió en el mano a mano con Camilo Cándido cuando este marcó el segundo gol. Diego Battiste El error de cálculo de Rodríguez contra Cándido Formiliano, que ante Nacional le hizo un gol en la final del Uruguayo 2018 y en el Intermedio 2020, además de uno en un amistoso de verano, en 2018, vio el partido desde el banco. Referí consultó con un dirigente de Peñarol para conocer cuál es la situación con el zaguero. "Tanto el jugador como su representante nos presentaron una oferta para salir ahora, que implica para el futbolista un contrato de tres años. Lo que le dijimos es que hasta que no pasaran los tres clásicos de julio no queríamos conocer ningún detalle y que recién una vez que terminen los clásicos vamos a evaluar la oferta para ver si es favorable para el club y el jugador. no hubo más contactos que esos porque hemos priorizado la parte deportiva y no queremos sacar el foco de los clásicos", dijo la fuente consultada. Carlos Pazos Final del Uruguayo 2018, gol a Nacional El 25 de abril, entrevistado por Punto Penal, Formiliano ya había declarado su deseo de salir al exterior y cerrar un ciclo en Peñarol, para buscar una mejor situación económica. El zaguero llegó en 2017 al club desde Newell's Old Boys, fue bicampeón uruguayo, hizo 17 goles -una cifra muy importante- y tiene 28 años. Ese deseo manifestado en forma tan prematura en la temporada, teniendo en cuenta que su contrato vence el 31 de diciembre, puso en alerta a la dirigencia. El año pasado, el jugador ya había estado en el radar de Inter y Vasco da Gama. Ahora, su representante pretendió hacerlo emigrar. El destino sería Necaxa de México. Pero el jugador se encontró con la respuesta de que la dirigencia no quiere debilitar el plantel por todo lo que se juega en estos días. El Apertura parece haber quedado muy lejos. Tras perder el domingo 2-0 ante Nacional, Peñarol quedó a seis puntos del tricolor y Plaza Colonia. Aún quedan seis fechas por disputarse, pero el equipo vuelve a depender de que los de arriba empiecen a dejar puntos por el camino. El próximo jueves, Peñarol volverá a visitar a Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana (hora 21:30). La revancha será una semana más tarde en el Campeón del Siglo. Leé también Tras la polémica y su salida de la Copa América, Pitana será el árbitro de Nacional-Peñarol en la Copa Sudamericana El resultado de esa serie más el partido de este domingo (hora 20:30) contra Cerrito y el del domingo de la semana próxima contra Liverpool serán claves para la continuidad del entrenador. La realidad indica que a la baja de David Terans, quien emigró a Athletico Paranaense, y la de Nicolás Schiappacasse por rotura de ligamentos, en las últimas tres fechas del torneo local se agregó la de Formiliano. El jugador va al banco pero no juega. Y eso se debe a que desde el cuerpo técnico ven mejor a Rodríguez por los trabajos de la semana. Es más, Rodrigo Abascal pasó a estar por delante de Formiliano como carta de relevo, a pesar de que hay una diferencia de nivel importante entre un jugador y otro y que Abascal termina contrato al finalizar el Apertura. Con ese panorama, tiene que cambiar mucho el panorama como para que el jugador arriesgue a jugar con un pase ya concretado, dos partidos tan importantes como los clásicos que se vienen. Cerrito, el primer objetivo Larriera necesita puntos que le den tranquilidad y para eso debe ganarle este domingo en el Campeón del Siglo a Cerrito. Diego Battiste Maxi Silvera será una amenaza para la defensa de Peñarol Antes del clásico del Apertura, el entrenador hizo cinco cambios en el partido previo, contra Villa Española, y dejó dos importantes puntos por el camino. Por esa razón, ahora no puede especular y los jugadores que llegaron el domingo desde la Copa América de Brasil para jugar el clásico, Giovanni González y Facundo Torres, serán titulares. Los que saldrán del equipo son Maximiliano Pereira y Cristian Olivera. Leé también Peñarol en estado de crispación: abrió frentes de batalla a diestra y siniestra El único que puede descansar de cara al clásico es Walter Gargano y su lugar sería ocupado por el argentino Damián Musto. Pero Larriera aún no lo tiene decidido. La gran novedad que presentará Peñarol es la presencia en el banco de suplentes del golero brasileño Neto Volpi quien el miércoles se sumó a los entrenamientos. El posible equipo para jugar contra Cerrito arrancará con Kevin Dawson, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Damián Musto, Facundo Torres; Agustín Álvarez Martínez.