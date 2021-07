¿Por qué el Tribunal de Ética no sancionó al vicepresidente de Nacional y sí lo hizo con un dirigente de Peñarol?

El Tribunal de Ética de la AUF sancionó con 30 días sin poder ingresar a los campos de juego al dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg por una publicación que hizo en su estado de WhatsApp, en el que insultaba al juez Christian Ferreyra por su actuación en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting por el Clausura 2020.

Sin embargo, el tribunal que integran Gervasio Gedanke, Eduardo Véscovi, Ismael Blankleder y Alfredo Etchandy, no tomó la misma resolución con el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, cuando dijo en una entrevista de televisión a la salida del estadio Campeón del Siglo, que a su equipo lo habían "robado" en el partido contra Peñarol por el Intermedio, jugado en diciembre último.

¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro caso? Blankleder dijo en el programa Hora 25 de radio Oriental que Balbi no fue sancionado porque en esa ocasión "no hubo denuncia del juez ni del veedor del partido".

El expresidente de Central Español agregó, por la situación de Nirenberg: "Acá usaron una red social para expresarse y tuvo conocimiento todo el mundo. Pero el tema de Balbi no quedó documentado. Fue denunciado por Peñarol, pero no fue denunciado por los jueces y el veedor creo que dijo que no escuchó nada".

También indicó que a la mesa de trabajo del tribunal "no llegó nada periodístico, si bien el tema fue discutido, analizado y se dio la oportunidad a Balbi y a quienes defendieron a Balbi".

Sobre Nirenberg, Gedanke expresó: "No hizo ningún descargo, sino que se pidió que se archiven los antecedentes. Por lo general la persona hace los descargos y muchas piden perdón por la actitud no correcta dentro del ámbito deportivo. Solo hubo una nota de los abogados de Peñarol defendiendo la parte jurídica, porque entienden que el uso de Whatsapp no debería sancionarse. Pero no trabajamos con la parte jurídica, lo que estudiamos y sancionamos es la ética".

También señaló que "la ética debe ser primera en todos los dirigentes, no es posible que todos pasen insultado. Nirenberg sabe a lo que se expone al incluirlo en el Whatsapp, por eso entendemos que tendrían que tener un poco de calma, porque no van a cambiar los errores humanos de un juez".

Por último, Blankleder señaló que si no hubieran sancionado al dirigente aurinegro, "sentamos un precedente y cualquiera va a mandar Whatsapp, creando malestares y que pueden generar problemas serios en un espectáculo".