Dirigente de Peñarol entró a la “lista negra” por insultos y publicación en redes sociales

El dirigente del Club Atlético Peñarol, Jorge Nirenberg, fue sancionado por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y no podrá ingresar a los campos de juego por un plazo de 30 días.

Nirenberg pasó a forma parte de la lista de personas con prohibición de ingreso a los estadios de fútbol, lo que se conoce en el fútbol como integrar la “lista negra”, luego de que fuera denunciado por insultos durante un partido de febrero y luego también por una publicación que hizo en sus redes sociales.

Además, tiene prohibido durante esos 30 días ejercer toda función vinculada a su condición de dirigente en la AUF.

El dirigente ingresó al consejo directivo de Peñarol por la lista de Ignacio Ruglio, y fue designado por el presidente en diciembre como encargado de la comisión de infraestructura, una de las más importantes del club porque atiende proyectos deportivos y sociales.

¿Qué motivó su sanción?

En febrero, Nirenberg fue enviado por primera vez al Tribunal de Ética luego de manifestar insultos al juez Christian Ferreyra en ocasión del partido entre Peñarol y Defensor Sporting, por el Torneo Clausura 2020, que se jugó en enero de este año.

Leonardo Carreño

Jorge Nirenberg en la presentación de los actuales directivos de Peñarol

En la denuncia presentada por el veedor de ese encuentro se señala que el dirigente “se dirigió con gritos ofensivos (ladrón, alcahuete) al juez del partido”.

La segunda denuncia que recibió Nirenberg fue a principios de junio, cuando desde Nacional hicieron saber en la AUF su malestar con el dirigente por una publicación que consideraron ofensiva.

Los tricolores presentaron su denuncia a la Comisión Disciplinaria de la AUF y desde ahí fue remitida al Tribunal de Ética.

Como informó Referí, el escrito de Nacional fue presentado por el asesor de seguridad de Nacional Wilson Miraballes y remitido a la Comisión de Seguridad de la AUF que encabeza Rafael Peña. Este se la trasladó a la Comisión Disciplinaria.

La publicación de Jorge Nirenberg

Los tricolores consideraron “lamentable” la publicación que había hecho Nirenberg en un estado de Whatsapp.

"Por la presente el Club Nacional de Football por intermedio de su departamento de seguridad se presenta a denunciar el hecho que se pasa a describir. El consejero del Club Atlético Peñarol Señor Jorge Nirenberg, exhibió por redes sociales una imagen que ha tomado estado público, de una gallina, con una persona vestida con indumentaria del Club Nacional De Football, sumergida en agua hasta los tobillos”, indicó la denuncia que fue firmada por el asesor de seguridad tricolor Miraballes.

“Nos parece lamentable el hecho cometido por el consejero señalado, por varias razones: por el hecho en sí que podría generar violencia, pero por sobre todas las cosas por el cargo que este señor ocupa. Es de señalar que no es la primera vez que este señor comete actos de inconducta, ya fue denunciado ante el Consejo de Seguridad de la AUF por un hecho de agresión verbal a un árbitro. Además el consejero debería tener en cuenta que se trata de un momento donde se aproximan muchos partidos clásicos por diferentes torneos, y sin duda es un momento en el que se debería ser más responsable y cuidadoso que nunca; a los efectos de evitar sucesos de violencia que podamos lamentar. Por lo expuesto, y en cumplimiento con nuestro deber es que repudiamos y denunciamos este hecho ante este organismo, para que el mismo proceda con las medidas y los procedimientos que entienda pertinente aplicar. Sin otro particular, le saluda atentamente", agregó la denuncia de los albos.

Leonardo Carreño

Jorge Nirenberg

La Comisión decidió darle traslado del caso al Tribunal de Ética ya que el hecho no se dio en el marco de un partido de fútbol. Es decir, que la acción denunciada no se dio "antes, durante o después" de un encuentro, como marca el Código Disciplinario, sino que fue entre semana, razón por la cual no se lo sancionó.

Esta semana se conoció que el Tribunal de Ética falló sancionando al consejero aurinegro por 30 días.

“Sancionar al Sr. Jorge Nirenberg dirigente del CA Peñarol con la pena de suspensión de 30 días de ingresos a espectáculos deportivos organizados por la AUF y ejercer cualquier función relacionada con el fútbol. Notifíquese al área de seguridad respectiva a los efectos de hacer efectiva la pena”, dice la resolución.

Marcelo Decaux

Nirenberg, Evaristo González y Fabián Estoyanoff

Además, se agrega: “Exhortamos al denunciado a no reiterar comportamientos de esta índole ya que los mismo podrán ser penados con total y absoluta rigurosidad”.

La sanción al dirigente aurinegro se da en el actual contexto del fútbol uruguayo, en el que por la pandemia de covid-19 no hay hinchas en los partidos y solo pueden ingresar allegados de los clubes. En varios partidos han habido insultos de los allegados, los que han sido identificados y denunciados por árbitros y veedores.