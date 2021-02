Un dirigente de Peñarol y uno de Nacional fueron enviados al Tribunal de Ética

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analizó el lunes las denuncias radicadas contra el dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg y el de Nacional Gustavo Amoza y resolvió darles traslado al Tribunal de Ética para que sea este quien juzgue sus conductas.

Niremberg, prosecretario de Peñarol que ingresó al consejo directivo que tiene a Ignacio Ruglio a la cabeza, fue denunciado por el juez Christian Ferreyra por insultos en ocasión del partido de Peñarol y Defensor Sporting disputado el miércoles pasado.

"Fueron cosas del momento, cosas del partido, pasa que ahora al no haber público se escucha más. En el penal uno no ve la repetición, los amigos te escriben 'no es penal, no es penal', uno se empieza a poner mal y cuando volví a casa y lo vi fue penal aunque de esos penales que hay varios por partido y no se cobran, por un amigo en común le pedí disculpas. Son calenturas del momento, ya pasó", dijo Nirenberg el lunes de noche a Hora 25 que se emite por AM 770.

Leonardo Carreño

Jorge Nirenberg

La decisión del pase al Tribunal de Ética fue resuelta por mayoría con el voto a favor de Pablo Barreiro, Juan Diego Menghi, Daniel Queijo y Fernando Rígoli (Jorge Tejera no participó), pero con el voto discorde de Juan Pablo Decia.

"Entendí que habiendo sido durante el partido los insultos e injurias que el dirigente le profirió al árbitro, correspondía aplicar el 9.17 numeral 1 del Código Disciplinario y suspenderle por un mes sus derechos emergentes de la AUF que es lo que establece el Código en estos casos", dijo Decia a Referí. "El Código nos asigna competencia para los hechos que ocurren durante el espectáculo y dentro del recinto deportivo. Cuando hay declaraciones que se dan fuera del escenario, la Comisión no tendría competencia por razón de territorio", agregó.

El artículo citado expresa: "Cuando el responsable de una infracción prevista en los artículos 9.1, 9.2, y 9.3, sea dirigente o funcionario jerarquizado de una institución, con excepción del entrenador de fútbol, la pena resultante será de inhabilitación de sus derechos emergentes de su condición con la AUF de uno a tres meses". Las infracciones citadas por esta norma son: cualquier tipo de agresión física, salivazos y la que aplicaba en este caso particular, ofensas e injurias.

Amoza, tesorero de Nacional, fue denunciado porque en el partido del sábado ante Wanderers discutió en el segundo tiempo con el entrenador rival, Daniel Carreño, cuando este fue expulsado.

Gustavo Amoza

El lunes, en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890, el dirigente dio su versión de la situación: "En ningún momento insulté ni le hablé a Carreño, que es un campeón de América y el Mundo como jugador y campeón uruguayo como entrenador. Le estaba gritando al juez porque noté que el banco de Wanderers estaba muy activo con los árbitros y justo le sacan la segunda amarilla a Carreño. Tanto en ese momento como posteriormente por mensaje vía WhatsApp le manifesté que no le había dicho nada a él".

Sin embargo, la Comisión de Seguridad de la AUF denunció el hecho y Amoza deberá ahora comparecer ante el Tribunal de Ética.

También en este caso, Decia emitió un voto discorde, a diferencia del resto de la Comisión: "Entendí que no había mérito para mandarlo al Tribunal de Ética ya que los jueces no consignaron nada en relación a supuestos insultos de parte de Amoza a Carreño. Al haber sido expulsado Carreño por insultos a un dirigente, correspondía que los árbitros consignaran la existencia de estos de parte del dirigente hacia el entrenador, cosa que no ocurrió. De haber existido los insultos de parte del dirigente, el cuarto árbitro debió informarlo y no lo hizo".

¿Cuál fue el argumento de la mayoría? Que la Comisión de Seguridad informó en forma genérica la existencia de amenazas e insultos recíprocos en ese incidente entre Carreño y Amoza.

Se rearma el Tribunal de Ética

El lunes 5 de enero, la Comisión Disciplinaria había mandado al Tribunal de Ética al vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, por sus declaraciones posteriores al clásico del Torneo Intermedio en las que dijo: "Nos robaron".

Diego Battiste

El problema era que el Tribunal de Ética estaba entonces desmembrado desde fines de octubre de 2020. Sus miembros abandonaron los cargos porque la AUF no sancionó un Código de Ética para que pudiera actuar.

El Tribunal se había conformado en febrero de 2019 con Santiago Ostolaza, quien renunció poco después para asumir como entrenador de la selección sub 17 femenina, Elder Améndola, quien dio un paso al costado en marzo de 2020, Álvaro Ezcurra, Jorge Castiglioni y Olivier Viera, quienes se fueron a fines de octubre.

Por esa razón quedó sin decisión el caso Diego Forlán, quien cuestionó la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria en agosto por su incidente de marzo contra el línea Martín Soppi en el partido entre Peñarol y Danubio, último antes del primer parate por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el lunes quedó integrado el nuevo Tribunal de Ética. El mismo quedó conformado, según se informó a Referí desde el Ejecutivo de la AUF, por un único miembro del anterior cuerpo, Olivier Viera, al que se sumarán Alfredo Etchandy, Eduardo Véscovi, Ismael Blankleder y Lucas Blasina. Queda un solo cargo por ocupar pero con al menos tres integrantes el Tribunal ya puede retomar funciones.

Uno de los nombres electos, sin embargo, dijo a Referí: "Me consultaron pero primero se necesita dar un examen idoneidad y luego que los nombres sean aprobados por el Congreso de la AUF", dando a entender que todavía falta un tiempo para que el Tribunal vuelva a funcionar.

Jugadores sancionados

Fueron sancionados con un partido por sus expulsiones de las dos últimas fechas los siguientes jugadores: César Araújo (Wanderers, no jugará este ), Renzo Orihuela (Nacional, se perderá el clásico), Leo Coelho (Fénix, no estará este martes ante Progreso), Juan Cruz Mascia (Plaza Colonia, no jugará el jueves ante Cerro) y Martín González (Cerro).

Diego Arismendi, expulsado junto con González de Cerro el domingo, fue suspendido dos partidos por reincidente. No jugará con Montevideo City Torque este jueves ante Defensor Sporting y la reincidencia no le permitirá ser rehabilitado tras cumplir el 50% de la pena por lo que el domingo se perderá el encuentro matinal contra Danubio.