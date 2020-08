Forlán al Tribunal de Ética por cuestionar la profesionalidad de la Comisión Disciplinaria de la AUF

El entrenador de Peñarol, Diego Forlán, fue denunciado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y deberá comparecer ante el Tribunal de Ética de la AUF por las declaraciones que realizó el miércoles, en un programa de radio, en el que criticó a dos miembros del tribunal a quienes acusó que pretendieron darle el máximo de sanción por su incidente de marzo con el línea Martín Soppi, por sus condiciones de hinchas de Nacional y Defensor Sporting, y acusó de falta de profesionalismo.

El martes de la semana pasada, Forlán recibió dos partidos de castigo por el incidente cuya sanción prevista en el Código iba de un mínimo de dos a un máximo de cuatro partidos de suspensión.

Tras conocerse el fallo y en el contexto de una entrevista que brindó posterior al clásico, el miércoles Forlán declaró en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1010: "Si fueron gestos desmedidos los hacen todos los entrenadores. Entonces está bien, si fueron desmedidos y me daban una fecha lo acepto, soy el primero que si me equivoco lo digo. Pero que sean gestos desmedidos para todos. Yo no le falté el respeto a nadie. Lo vi en la tele y pudo ser desmedido, pero no tiene pies ni cabeza, no tiene sustento. ¿Son desmedidos y me querés dar cuatro fechas cuando no te insulté y no te falté el respeto? Saquémonos las caretas. Si fui desmedido y me das un solo partido tenés toda la razón, sos el árbitro, pero que quede claro que no te falté el respeto. No cometí ninguna agresión ni te falté el respeto, que eso le quede claro a todo el mundo. No lo hice nunca y no soy de faltarle el respeto a la gente en la calle. Lo que me terminó calentando fue que el lunes pasado me dijeron que me querían dar cuatro partidos. Ya tenía zanjado el tema, estaba suspendido y debo mejorar al respecto. Cuando sean desmedidos para otro hay que calificarlo con la misma vara, pero de ahí a cuatro...".

Posteriormente les preguntó a los periodistas que lo entrevistaban: "¿Quiénes fueron los que me querían dar cuatro partidos?".

El periodista Edgardo Buggiano le respondió: "(Juan Pablo) Decia y (Ángel) Alonso". A lo que Forlán volvió a preguntar: "¿Y de qué cuadro son hinchas?". El mismo periodista replicó: "Decia es de la Mutual y Alonso de Defensor Sporting". Y el entrenador de Peñarol siguió inquiriendo: "¿Pero de qué cuadro son hinchas?", a lo que le dijeron que eran hinchas de Nacional y Defensor Sporting.

Entonces el DT de Peñarol se despachó: "Está todo dicho, tenemos que ser profesionales, si me querés castigar a mí, asumo mis errores y lo digo. Pero de ahí a cuatro fechas... ¡Qué casualidad que los que me querían dar cuatro fechas uno era de Defensor Sporting y el otro de Nacional! Tenemos que ser profesionales, porque si queremos que esto mejore y que la sociedad mejore, tenemos que empezar a cambiar todo. No empecemos con cosas chiquitas como cuando quieren desestabilizar a Peñarol con lo de Xisco y Forlán, son las cosas que te hacen calentar: no los conozco, pero el día que los vea se los voy a decir en la cara, porque yo no hice nada. Asumo el error del reproche desmedido, pero no le falté el respeto a nadie. Pero que justo uno es hincha de Defensor y otro de Nacional está todo dicho, hay que ser profesionales".

"Menos mal que no fui a declarar, ¿cuatro partidos me querés dar? ¡Sabés la calentura que tenía! ¡Qué injusticia! ¿A mí me querés dar cuatro fechas? ¿Qué justificación tenés para darme cuatro fechas? Es el colmo, parecemos una liga de barrio, no podemos estar en esa chiquita. Somos el fútbol uruguayo y la familia Forlán tiene cuatro copas de América en casa, entonces tiene que haber respeto", agregó.

El entrenador de Peñarol deberá responder ahora ante la Comisión de Ética por sus dichos, en los que cuestiona la honorabilidad e integridad de los miembros de la comisión de disciplina y por comentar un fallo.

La Comisión de Ética de la AUF, fue votada por el Congreso en febrero de 2019 y actualmente está integrada por tres miembros.

Quienes van a juzgar a Forlán son Jorge Castiglioni, Álvaro Ezcurra y Olivier Viera.

Los otros dos integrante de Ética, Elder Améndola y Santiago Ostolaza, renunciaron. En el caso de Ostolaza, que fue propuesto por la Asociación de Futbolistas Uruguayos, que integran el Congreso, se alejó tras asumir como entrenador de la selección femenina sub 17.

Esta comisión consideró una denuncia que los clubes opositores hicieron a Ignacio Alonso. El caso finalmente fue derivado a la Comisión de Contralor y Transparencia.

También el año pasado, en el mes de abril, el presidente de Nacional, José Decurnex, y el vicepresidente, Alejandro Balbi, tuvieron que comparecer en la Comisión Ética debido a las expresiones contra los jueces tras el empate 4-4 entre Nacional y Fénix.

Ética resolvió derivar el caso del presidente albo a la Comisión Disciplinaria, que en agosto archivó el caso.