Nacional denunció al directivo de Peñarol Jorge Nirenberg por un posteo ofensivo

Nacional denunció el lunes al dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg por un posteo ofensivo que hizo en su cuenta de Instagram y la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analizará el hecho el próximo lunes.

En una historia de Instagram, el prosecretario de Peñarol publicó sobre una foto, donde se ve a una persona descalza con el agua por los tobillos, el dibujo de una gallina con el escudo de Nacional llorando.

La historia de Instagram que causó repudio e indignación en Nacional

En una nota dirigida al Área de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en nombre de su director Rafael Peña, Nacional presentó la siguiente nota:

"Por la presente el Club Nacional de Football por intermedio de su departamento de seguridad se presenta a denunciar el hecho que se pasa a describir. El consejero del Club Atlético Peñarol Señor Jorge Nirenberg, exhibió por redes sociales una imagen que ha tomado estado público, de una gallina, con una persona vestida con indumentaria del Club Nacional De Football, sumergida en agua hasta los tobillos. Nos parece lamentable el hecho cometido por el consejero señalado, por varias razones: por el hecho en sí que podría generar violencia, pero por sobre todas las cosas por el cargo que este señor ocupa. Es de señalar que no es la primera vez que este señor comete actos de inconducta, ya fue denunciado ante el Consejo de Seguridad de la AUF por un hecho de agresión verbal a un árbitro. Además el consejero debería tener en cuenta que se trata de un momento donde se aproximan muchos partidos clásicos por diferentes torneos, y sin duda es un momento en el que se debería ser más responsable y cuidadoso que nunca; a los efectos de evitar sucesos de violencia que podamos lamentar. Por lo expuesto, y en cumplimiento con nuestro deber es que repudiamos y denunciamos este hecho ante este organismo, para que el mismo proceda con las medidas y los procedimientos que entienda pertinente aplicar. Sin otro particular, le saluda atentamente".

La nota fue firmada por el asesor de seguridad de Nacional Wilson Miraballes.

"La Comisión de Seguridad remitió el hecho denunciado a la Comisión de Disciplina de la AUF y el próximo lunes lo tratará en su sesión ordinaria", se limitó a decir Juan Pablo Decia, miembro de la Comisión.

¿A qué antecedentes se refirió Nacional en su nota? Al hecho denunciado por un veedor de la comisión de seguridad de la AUF que actuó en el partido de la segunda fecha del Torneo Clausura 2020 (miércoles 27 de enero de 2021) entre Peñarol y Defensor Sporting en el Campeón del Siglo. El veedor denunció que durante todo el partido, Nirenberg se dirigió con gritos ofensivos al juez Christian Ferreya explicitando oportunamente por escrito en la denuncia dos de los epítetos proferidos: "ladrón" y "alcahuete".

El lunes 1º de febrero, la denuncia llegó a manos de la Comisión de Disciplina que remitió el caso al Tribunal de Ética. El mismo día hicieron lo propio con el dirigente de Nacional Gustavo Amoza quien había intercambiado palabras con el entrenador de Wanderers Daniel Carreño en el partido del sábado 20 de enero. El 23 de abril, esta denuncia a Amoza fue desestimada por el Tribunal de Ética.

Ese mismo lunes, en declaraciones a Hora 25 que se emite por AM 770, Nirenberg declaró: "Fueron cosas del momento, cosas del partido, pasa que ahora al no haber público se escucha más. En el penal uno no ve la repetición, los amigos te escriben 'no es penal, no es penal', uno se empieza a poner mal y cuando volví a casa y lo vi y fue penal aunque de esos penales que hay varios por partido y no se cobran, por un amigo en común le pedí disculpas. Son calenturas del momento, ya pasó".